Mulheres retornam à loja para trocar biquínis furtados e são detidas em Cabo Frio

As duas mulheres suspeitas de levarem peças do uma loja voltaram ao local no dia seguinte ao furto para tentar trocar os produtos e acabaram detidas em Cabo Frio. O caso aconteceu na manhã de domingo (8).
Imagens de segurança mostram o momento em que uma das mulheres pega um biquíni do expositor, enrola rapidamente a peça e a coloca dentro da bolsa enquanto a vendedora se vira para buscar outra mercadoria.
A dupla só não imaginava que estava sendo filmada. Após a conferência do estoque, a loja identificou que três peças haviam sido furtadas. Cada biquíni custa entre R$ 120 e R$ 150.
De acordo com a responsável pelo estabelecimento, as duas mulheres já vinham circulando pela galeria ao longo da semana.
A funcionária estranhou a situação e avisou a responsável pelo estabelecimento, que foi até o local. Ao reconhecer as suspeitas, a Polícia Militar foi acionada. Policiais que estavam em um trailer na Praia do Forte prestaram apoio e solicitaram uma viatura para conduzir as mulheres até a delegacia.
As suspeitas foram levadas para a unidade policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Durante a abordagem, elas chegaram a pedir para que o caso não fosse levado adiante e afirmaram que pagariam pelas peças.
Os biquínis foram recuperados e o caso segue agora para os procedimentos legais.