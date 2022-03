Museu Oceanográfico da Marinha é reinaugurado em Arraial do Cabo 

O Museu Oceanográfico da Marinha foi reinaugurado na manhã desta quarta-feira (30), em Arraial do Cabo. O presidente da Fundação do Meio Ambiente de Arraial do Cabo, Maycon Victorino, e o Secretário de Turismo, Marco Simas, participaram, da cerimônia que aconteceu no próprio Museu, que fica na Praia dos Anjos. O espaço passou por um período de reforma estrutural iniciada em junho de 2020. O evento contou ainda com a presença do almirante de esquadra, Petrônio Augusto Aguiar, e representantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Com a reforma, o prédio passou a contar com seis aparelhos de ar condicionado e um circuito expositivo que inclui o esqueleto de uma orca com 6 metros que encalhou na Praia do Farol, em 1981. No Museu estão expostos mais de 200 ítens.

Agendamento – Para conhecer o circuito expositivo do Museu Oceanográfico da Marinha, é necessário agendar a visita no e-mail luanamartins@marinha.mil.br. Para visitar o local é necessário pagar uma taxa de R$ 10 ou R$ 5. Alunos de escolas públicas têm acesso gratuito ao local.

O Museu funciona de terça a sexta-feira, das 14h às 18h para o público geral. Já para grupos agendados, é de 8h às 11h. Sábados, domingos e feriados, o funcionamento é das 14h às 20h.