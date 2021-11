Música na Fonte vai levar samba e choro ao Parque do Itajuru, em Cabo Frio

Neste domingo (7), às 10h, no Parque Municipal Fonte do Itajuru, a Prefeitura de Cabo Frio vai realizar mais uma edição do projeto “Música na Fonte”. O evento cultural conta com apresentações musicais e é realizado pela Secretaria de Cultura, sempre no primeiro domingo de cada mês, buscando valorizar essencialmente o artista da cidade.

Todas as apresentações fazem parte de contrapartida da lei emergencial de auxílio ao setor cultural, conhecida como Lei Aldir Blanc. A atração deste fim de semana será o Raiz do Samba Trio, que faz um passeio pelo samba e pelo choro, enaltecendo a música brasileira. A programação é gratuita e o uso de máscara é obrigatório.

O Parque Municipal Fonte do Itajuru é um amplo espaço arborizado. Possui um espelho d’água anexo a uma guarita, erguida com recursos doados pelo Imperador Dom Pedro II quando esteve em Cabo Frio em 1847. No local, que fica aberto à população de terça a domingo, das 9h às 16h, os visitantes podem desfrutar de momentos de contato com a natureza.

No mês de agosto, uma nova área foi incorporada ao Parque, onde foram instaladas as sedes da Comissão do Bicentenário da Independência do Brasil e da Coordenadoria Geral de Igualdade Racial. Em breve também será implementada a Biblioteca Parque, que levará o nome do médico José Roberto Mendes da Rocha.