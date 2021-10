Mutirão de atendimento para os beneficiários do Bolsa Família realiza mais de 500 atendimentos em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio realizou 547 atendimentos de saúde, nesta quarta-feira (20), durante o mutirão realizado no Condomínio Monte Carlo (Minha Casa, Minha Vida), no Jardim Esperança. A iniciativa foi uma ação intersetorial de acompanhamento para as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.

Com apoio da Associação de Moradores, as atividades contemplaram checagem de peso, altura, verificação do cartão vacinal, pré-natal das mulheres gestantes, entre outras ações.

Foram 110 cadastramentos no Sisvan, que é um sistema de informação que visa descrever e predizer de maneira contínua, tendências das condições de nutrição e alimentação da população. Alunos de nutrição de universidades da cidade também marcaram presença apoiando as ações.

As equipes da Secretaria de Saúde aplicaram 164 doses de vacina de rotina em crianças com atraso vacinal, e outras 30 da segunda dose da vacina contra a covid-19. Pelo menos 211 pessoas fizeram a pesagem para o programa Bolsa Família, além de outros 32 atendimentos de atualização cadastral.

O serviço de acompanhamento do Programa Bolsa Família também é realizado nos postos de saúde; no Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança; e no Centro de Saúde Oswaldo Cruz, no Braga. Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

DIA D DA PESAGEM

Para reforçar ainda mais a ação, a Prefeitura vai realizar, ainda, o dia D da pesagem dos usuários do Bolsa Família. A ação acontecerá nesta segunda-feira (25), das 9h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESF).

Na área quilombola e na Zona Rural, equipes da Secretaria de Saúde realizarão rodas de conversa para identificar as necessidades dessas comunidades, considerando a cultura e as particularidades da população.

Atualmente Cabo Frio possui 10.899 famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. O programa é de transferência de renda condicionada, ou seja, é necessário que os beneficiários cumpram o acompanhamento familiar para o recebimento do auxílio. O objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas atendidas pelo programa.

As unidades de saúde de Cabo Frio estão seguindo todos os protocolos de segurança com relação à prevenção ao Covid-19. No entanto, é importante que cada cidadão faça a sua parte e utilize máscara cobrindo boca e nariz, evite levar as mãos ao rosto, mantenha a higienização com água e sabão ou álcool 70%, e respeite o distanciamento social.