Mutirão de podas da Enel nesta segunda-feira altera trânsito na Orla Bardot e Rua das Pedras em Búzios

A Enel Rio, em parceria com a Prefeitura de Armação dos Búzios, realiza nesta segunda-feira (1º) mais uma ação de podas no Centro da cidade, como parte do plano de prevenção para o período de chuvas e ventos, e para a chegada do verão. Os trabalhos serão iniciados pela manhã na Orla Bardot e na Rua das Pedras.

A Orla Bardot precisará ser interditada durante a manhã para a execução da manutenção. Já a Rua das Pedras não será interditada, porém o estacionamento estará proibido até a altura do Posto Shell, na entrada da Ferradura. A via permanecerá liberada para a passagem de veículos e pedestres, mas poderá ser temporariamente bloqueada caso haja necessidade operacional. A Guarda Civil Municipal acompanhará toda a intervenção no local.

Ao todo, oito equipes da Enel estarão mobilizadas, com previsão de executar mais de 100 podas em áreas estratégicas, como a Orla Bardot e a Rua das Pedras, dois dos principais pontos turísticos do balneário.

A ação conjunta entre a Prefeitura e a Enel tem caráter preventivo e busca reduzir riscos de interrupções no fornecimento de energia elétrica. Nos últimos meses, fortes ventos têm provocado a queda de galhos sobre a fiação, resultando em falhas no serviço. As podas têm o objetivo de minimizar esses impactos e evitar falta de energia durante o verão, período de maior demanda e fluxo de visitantes no município.