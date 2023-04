A Secretaria de Serviços Públicos esteve no bairro São João, nesta segunda-feira, dia 17, para realizar um mutirão com diversas ações de manutenção.

O prefeito, Fábio do Pastel e o secretário da pasta, Raimundo Teixeira, estiveram presentes no local, monitorando as ações.

Foram realizados serviços de patrolamento, retroescavadeira com caminhão de limpeza, manutenção de iluminação e operação tapa-buracos.