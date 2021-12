Natal de Luz emociona moradores de Saquarema

A abertura do Natal de Luz em Saquarema, realizada no último sábado, 04, levou toda a magia natalina ao público, que se encantou com as apresentações e acompanhou de perto a programação cultural e artística.

Com palco montado na Praça do Artesanato, no Centro, a festa ficou por conta do Grupo Dó Ré Mi, que emocionou a plateia com grandes sucessos da música nacional e internacional. Neste primeiro dia, grupos de dança de diversas escolas municipais e os corais “Encanta Saquarema” e “Escola que Canta” também se apresentaram no palco, promovendo o clima de alegria e união entre os presentes. No final da noite, Papai Noel chegou para festejar e tirar fotos com a criançada.

Garantindo a segurança da população, o evento contou com o apoio da Polícia Militar, Agentes da Guarda Municipal e Defesa Civil durante toda a festa.

O Natal de Luz 2021 é uma realização da Prefeitura de Saquarema. Neste ano, a decoração foi ampliada, levando as cores e luzes natalinas a outros pontos da cidade: Prefeitura, Praça do Canhão, Praça do Artesanato, Praça dos Pescadores, Secretaria de Turismo, Avenida Saquarema, Ruas Barão de Saquarema, Coronel Madureira e Luiz Januário, Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, Ponte Darcy Bravo e Ponte de Pedestres já receberam a nova decoração. Nos próximos dias, Morro da Cruz, Bacaxá, Sampaio Corrêa e outros pontos da cidade também serão iluminados.

“Depois de um período de pandemia, é muito gratificante ver a população reunida para celebrar a chegada do Natal. Nos dá esperança de dias melhores”, comemorou o vice-prefeito Romulo Gomes.

“Estou muito emocionada em poder ver a cidade toda enfeitada e iluminada. Saquarema está ainda mais bonita! Que o espírito do natal esteja presente em cada família e que Deus abençoe todas as casas da nossa cidade”, informou a Prefeita Manoela Peres.

A decoração do Natal de Luz ficará montada até o dia 06 de janeiro, Dia de Reis, quando a tradição cultural determina a retirada e o término dos festejos natalinos.