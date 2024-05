Nesta sexta, mais uma lancha explode em Cabo Frio

Uma lancha pegou fogo na tarde desta sexta-feira (17) em Cabo Frio, próximo à Ilha do Papagaio. As cinco pessoas que estavam na embarcação, todas adultas, se jogaram no mar para escapar do fogo. O acidente ocorreu volta das 16h50.

Vídeos mostram a embarcação em chamas e equipes de resgate atuando no local. A grande quantidade de fumaça chamou a atenção de banhistas que passavam pelas areias da Praia do Forte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário da embarcação, de 30 anos, foi encaminhado para o Hospital Central de Emergência (HCE) após ter inalado fumaça e apresentado escarro hemoptoico (escarro com sangue) com leve broncoespasmo.



Duas explosões de lancha

O acidente ocorre uma semana depois de uma lancha explodir no arco do canal, também em Cabo Frio, deixando seis pessoas feridas, entre elas o piloto e um casal com os três filhos: de 4, 8 e 9 anos de idade.

Todos foram internados em estado grave e seguiam hospitalizados até esta sexta-feira.