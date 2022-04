Nova Feira do Livro de Cabo Frio retorna à Praça Porto Rocha 

A Nova Feira do Livro de Cabo Frio voltou para a Praça Porto Rocha, no Centro da cidade. A estrutura está montada no local com funcionamento em todos os dias da semana, das 8h às 20h, até o dia 11 de maio. O local disponibiliza exemplares de clássicos da literatura e de diversos outros segmentos infantis e adultos.

A feira é realizada pela Emergir Livros, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio. O público pode encontrar publicações com preços a partir de R$ 2. A compra pode ser realizada com dinheiro, pix e cartões de crédito e débito.

A Nova Feira do Livro de Cabo Frio faz parte do Circuito Literário da Costa do Sol, e já passou por diversos locais da cidade, como São Cristóvão, Jardim Esperança e Tamoios.

A Emergir Livros está no mercado nacional de feiras literárias há mais de 18 anos e já passou da marca de 1.700 eventos realizados. A empresa foi a maior expositora das últimas Bienais do Livro, no Rio de Janeiro, utilizando mais de 600 metros quadrados do espaço físico do evento.