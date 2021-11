Nove vagas disponíveis em resort de Búzios

Na sexta-feira (19), a secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa, visitou as dependências do Búzios Beach Resort, na praia de Tucuns. Na ocasião, a secretária foi recebida pelo gerente de RH, Sr. Pedro Roberto, onde ficou formalizada uma parceria entre o Resort e o Balcão de Empregos, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

Através desta parceria foram disponibilizados mais de 40 (quarenta) contratos temporários para o fim de ano e verão, podendo essas mesmas vagas se tornarem efetivas, em conformidade com a demanda da empresa. O Sr. Pedro ainda disse que a maior necessidade do Resort hoje são profissionais de gastronomia devidamente qualificados.

A secretária da Pasta, Joice Costa, destacou a importância desta parceria para o município e disse:

“Entendemos a importância do retorno do turismo em nossa cidade e necessitamos de uma mão-de-obra mais qualificada e, em sua maioria local, para que as empresas junto aos seus colaboradores consigam disponibilizar um serviço eficiente aos turistas que porventura venham visitar o balneário. Para tanto, a Secretaria tem buscado importantes parcerias com instituições que oferecem cursos de qualificação na região, como a Faetec e o IFF, oportunizando desta forma, uma adequada qualificação ao morador local para que o mesmo poça usufruir de uma efetiva contratação e não apenas de um trabalho temporário, decorrente da elevada demanda imposta pela alta temporada”.

Os currículos cadastrados no Balcão de Empregos foram encaminhados para o Búzios Beach Resort e após análise da gerência de RH, os candidatos pré-selecionados passarão por uma entrevista. Se você precisa de uma vaga de emprego e se enquadra em uma das funções abaixo, entre em contato com o Balcão de Empregos via WhatsApp no número: (22) 981584959.

VAGAS DISPONÍVEIS NO BÚZIOS BEACH RESORT:

– Camareira;

– Garçom;

– Barmen;

– Manutenção / eletricista;

– Auxiliar de cozinha;

– Chefe de cozinha;

– Recepção;

– Mensageiro;

– Administração de RH.