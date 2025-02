Novidade no esporte: Arraial do Cabo promove aulas gratuitas de ginástica rítmica

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, traz uma novidade para o município: a partir de agora, serão oferecidas aulas gratuitas de ginástica rítmica para toda a população.

As atividades acontecerão às terças-feiras, das 08h às 09h e das 17h às 18h, e às quintas-feiras, das 17h às 18h, no Estádio Barcelão, localizado na Rua Benjamin Constant, no Centro de Arraial.

A ginástica rítmica é uma modalidade que combina movimentos corporais com o uso de aparelhos, como fitas, maças, bolas e arcos. A prática regular dessa atividade contribui para o desenvolvimento motor das crianças e auxilia na melhoria da postura.

Os interessados em se matricular devem comparecer ao prédio da Subsecretaria de Esporte de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com os seguintes documentos: uma foto 3×4, cópia da identidade do aluno e atestado de saúde. Menores de 18 anos também devem apresentar uma declaração escolar e uma cópia da identidade do responsável.