Novo calendário de vacinação contra o Covid em Cabo Frio

Nesta segunda-feira (27) Cabo Frio dá início ao novo cronograma do calendário de imunização contra a Covid-19.

Além da primeira dose para adolescentes de 12 e 13 anos, com e sem comorbidades, serão vacinadas pessoas que estão no prazo da segunda dose.

Será aplicada ainda a dose de reforço em acamados, idosos de 82 anos ou mais que se imunizaram com as duas doses há mais de seis meses no município de Cabo Frio, e pessoas de 18 a 69 anos com alto grau de imunossupressão, que se vacinaram há mais de 28 dias com as duas doses da vacina também em Cabo Frio.

O calendário foi definido de acordo com a quantidade de doses enviadas pelo governo do estado e as orientações previstas na Nota Técnica do Governo Federal, indicando para quais grupos e quais aplicações deverão ser utilizadas.

Para evitar aglomerações, a aplicação de cada grupo foi organizada por dia e local, buscando o melhor atendimento para a população. As unidades de saúde que fazem a vacinação contra a Covid-19, e o sistema drive-thru, funcionam de 9h às 15h. A Secretaria de Saúde de Cabo Frio esclarece que todas as pessoas que chegarem até o horário informado serão atendidas.

Para receber a vacina, todos os integrantes do grupo da próxima semana, sem exceções, precisam apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. Quem tem comorbidade ou alto grau de imunossupressão, deve apresentar, ainda, documentos que comprovem a condição, como cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares. A lista das comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde está no site da Prefeitura (www.cabofrio.rj.gov.br).

Com exceção de quem vai receber a primeira dose, é obrigatório apresentar, também, a carteira de vacinação comprovando que as doses anteriores foram recebidas em Cabo Frio.

CALENDÁRIO PARA A DOSE DE REFORÇO

Na segunda-feira (27) a dose de reforço será aplicada apenas em idosos acamados de 82 anos ou mais. Na terça-feira (28) serão os idosos de 85 anos ou mais; na quarta-feira (29) quem tem 84 anos ou mais; na quinta-feira (30), é a vez dos idosos com 83 anos ou mais, e na sexta-feira (1), idosos com 82 anos ou mais. Com exceção dos acamados, que receberão a vacina em casa na segunda-feira, os demais idosos deste grupo serão atendidos nas unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19, das 9h às 15h.

Já as pessoas de 18 a 69 anos com alto grau de imunossupressão receberão a dose de reforço na terça-feira (28) e na quinta-feira (30), das 9h às 15h, no Posto de Atendimento Médico (PAM), localizado no bairro São Cristóvão, e nas Estratégias Saúde da Família (ESF) localizadas nos bairros Monte Alegre, Tangará e Botafogo. A aplicação da dose de reforço também vai atender pessoas desta mesma faixa etária que estão em Instituições de Longa Permanência para Idosos.

PRIMEIRA DOSE EM ADOLESCENTES DE 12 e 13 ANOS

A imunização deste grupo prioritário acontecerá também de forma escalonada. Na terça-feira (28), quem tem 13 anos será vacinado. Na quarta-feira (29) e quinta-feira (30), será a vez dos adolescentes de 12 anos. A vacinação desse grupo ocorre nas unidades de saúde que fazem a imunização contra a Covid-19, das 9h às 15h.

Todos deverão estar acompanhados do responsável e apresentar o documento de autorização disponível no site da Prefeitura. No caso de impossibilidade da presença do responsável, o jovem deverá estar acompanhado de uma pessoa maior de idade munido da declaração de próprio punho do responsável. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o preenchimento da autorização antecipadamente para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação.

SEGUNDA DOSE DA VACINA

A aplicação da segunda dose dos imunizantes AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer acontecerá nas unidades de saúde que fazem a imunização contra a Covid-19, das 9h às 15h. Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador deve se imunizar no próximo dia útil à data agendada.

DRIVE-THRU EXCLUSIVO PARA SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA E CORONAVAC

Na próxima semana, a vacinação no sistema drive-thru, em Cabo Frio, será exclusiva para atender pessoas que estão no período da segunda dose das vacinas AstraZeneca e CoronaVac. Quem perdeu o prazo também deve comparecer para se imunizar. Os dois pólos de drive-thru funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 15h. Em caso de alerta meteorológico, a vacinação no drive-thru pode ser suspensa.

REPESCAGEM ACIMA DE 18 ANOS ACONTECE NA SEXTA-FEIRA (1)

As unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19 vão atender as pessoas dos grupos anteriores que ainda não se vacinaram na sexta-feira (1). Para isso, é preciso apresentar os documentos gerais, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e no nome da própria pessoa, além de documentos de comprovação específicos no caso das comorbidades e dos profissionais e trabalhadores dos grupos já atendidos.

Quem está acamado permanece recebendo a primeira e segunda dose da vacina em domicílio às segundas-feiras, mediante agendamento prévio pelo e-mail acamadoscovid@cabofrio.rj.gov.br. Para isso basta informar nome completo de quem será vacinado, sexo, data de nascimento, CPF, endereço completo com ponto de referência e telefone de contato. Quem recebeu a primeira dose deve enviar a foto do cartão de vacinação.

ONDE SE VACINAR:

DOSE REFORÇO PARA PESSOAS DE 18 A 69 ANOS COM ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO

PAM de São Cristóvão – Rua Manoel José de Carvalho, 97

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

DRIVE-THRU (APENAS SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA E CORONAVAC)

Drive-thru – Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo Portinho

Drive thru – PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

DEMAIS GRUPOS DA SEMANA

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º DISTRITO

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº