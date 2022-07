Novos furtos de plantas são realizados nas jardineiras da entrada da cidade de Búzios 

As novas jardineiras que estão sendo implantadas pela Prefeitura de Búzios na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no trecho que compreende a Secretaria de Turismo e Manguinhos, mais uma vez são alvos de furto e vandalismo.

De acordo com o gerente de Parques e Jardins, Sr. Oliveira, nesta quinta-feira (28), novos furtos foram realizados nas jardineiras da entrada da cidade. Dessa vez foi a vez das flores conhecidas popularmente “Onze Horas”.

A Prefeitura de Búzios já solicitou ao Centro de Monitoramento as imagens do local para tomar as devidas providências criminais, pois de acordo com o Art. 155 do Código Penal Brasileiro, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia é furto. Com Pena de reclusão de um a quatro anos, e multa.