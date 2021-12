Novos semáforos de Cabo Frio contam com botoeiras que facilitam a travessia de pedestres

A Prefeitura de Cabo Frio está instalando novos semáforos nas vias do município. Os equipamentos substituem os antigos, que já estavam com a estrutura e sistema comprometidos pelo longo período de utilização. Com exceção dos semáforos que ficam sincronizados em cruzamentos, os novos sinais possuem um dispositivo chamado botoeira, através do qual os pedestres podem acioná-lo para ativar, em segundos, a luz vermelha do sinal para atravessar a via com segurança.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, as botoeiras são instaladas nos em trechos com apenas um sinal, onde há grande número de pedestres transitando e existe a dificuldade na travessia pelo grande fluxo de veículos.

“Esse dispositivo aumenta a segurança dos pedestres. Eles estão sendo instalados desde a primeira fase do processo de substituição dos sinais. Nos parques semafóricos, que são os cruzamentos que contam com dois ou três sinais, não é possível instalar botoeiras, pois os sinais são sincronizados para atender de maneira otimizada o fluxo de veículos. Estamos agora na fase de sincronização de todos os equipamentos. A troca dos sinais é um importante instrumento de ordenamento urbano”, explica o secretário.

A troca está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana desde julho deste ano. Na segunda etapa, que está em andamento, foram substituídos os equipamentos das Avenidas Júlia Kubitscheck, Teixeira e Sousa e Vítor Rocha. A Estrada Velha de Búzios, na altura da Escola Municipal Talita Pereló, no Jardim Esperança, também receberá semáforo novo.

Na primeira fase foram trocados os sinais da região central da cidade, da Avenida Teixeira e Sousa, em frente à galeria do antigo cinema; da Praça Porto Rocha, diante da igreja católica; na Avenida Assunção, na pista sentido bairro Passagem; da Rua Jonas Garcia, sentido Ponte Feliciano Sodré; e do Largo Santo Antônio. Além das botoeiras, a sinalização de trânsito nas vias também está sendo reforçada.

De acordo com Buitrago, a troca dos sinais de trânsito no município vai continuar de forma gradativa.

“Substituímos os equipamentos da região central e das principais avenidas da cidade em São Cristóvão, Jardim Esperança, Parque Burle, onde o fluxo de veículos e pedestres é grande. A troca dos sinais de trânsito continua gradativamente, dentro da disponibilidade de recursos do município. Tamoios também vai ter a troca de semáforos, que já está em nossa programação”, afirma o secretário.