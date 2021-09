Número de empresas abertas em Cabo Frio aumenta em relação aos últimos anos, mesmo antes da pandemia

O cenário econômico é de confiança em Cabo Frio, e os dados da Secretaria Municipal de Fazenda reforçam o otimismo. Entre janeiro e agosto deste ano, o município registrou um aumento de 64% no número de novas empresas abertas, em relação ao mesmo período do ano passado. Nos oito primeiros meses de 2021, houve 1.095 novas inscrições municipais, contra 665 na comparação a 2020. Em relação a 2019, ainda no período anterior à pandemia de coronavírus, o aumento chega a 71%. De janeiro a agosto daquele ano, 637 empresas abriram as portas no município.

“Essa é uma excelente notícia para o município, que está em franca retomada, mesmo ainda em meio à pandemia. A abertura de mais empresas é um indicador de que o ambiente de negócios em Cabo Frio está propício neste momento, graças à ação de um governo responsável, transparente e que está de braços abertos para o empreendedor. O pagamento dos salários dos servidores em dia também contribui bastante para isso, pois estimula o consumo de bens e serviços”, afirma a secretária de Fazenda, Daniella Mendes.

Também entre os microempreendedores individuais, as atividades ganharam maior impulso. De janeiro a agosto de 2021 foram registrados 664 novos MEIs na cidade, enquanto no mesmo período de 2020 esse número foi de 577. O resultado representa um acréscimo de 15% em comparação ao ano passado. Já em relação aos oito primeiros meses do ano retrasado, ainda sem o impacto da Covid-19, o aumento foi de 4%. De janeiro a agosto de 2019, 634 MEIs foram registrados em Cabo Frio.

O aumento no número de empresas no município não apenas abre a perspectiva para um incremento na arrecadação própria de taxas e tributos, como o Imposto Sobre Serviços (ISS), mas também representa um aquecimento do mercado de trabalho a partir da maior oferta de empregos, conforme mostra o mais recente estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Segundo o levantamento da entidade, Cabo Frio foi o município da região que mais criou postos formais de trabalho nos últimos cinco meses: 1.062.

A expectativa é de que a virada econômica se consolide nos próximos meses, com a inauguração de mais três grandes estabelecimentos no município. As filiais das Lojas Pernambucanas, do Magazine Luiza e o novo Hotel da rede SESC irão gerar mais de 200 vagas de emprego até o fim do ano. Simultaneamente a isso, a Prefeitura trabalha para implantar o Polo de Desenvolvimento Econômico, que ocupará uma área de 28 mil metros quadrados no loteamento Colinas do Peró II, no Grande Jardim Esperança, onde poderão se instalar até 19 empresas de médio e grande porte.