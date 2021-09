O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08

Iguaba Grande

O vereador Marcelo Durão, que criticou a solenidade de entrega de títulos e medalhas, pelo fato do presidente, Balliester Werneck, não ter contratado um buffet para ser os convidados, fez um churrasco em sua residência e entregou seus títulos. Quem gostou do churrasco foi o secretário Eron Bezerra, que se deliciou com belas fatias de picanha. Como falam os cabistas. “Bobo não, galo”!

Araruama

Rola nos corredores da câmara de Araruama, que o vereador Amigo Valmir anda muito triste pela câmara. Segundo informações, ele está incomodado com o “primeiro ministro” Chiquinho Da Educação, que não vem atendendo suas ligações. Valmir, por passa diz ter impressão de que Chiquinho não gosta dele. Será?

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio publicou o Edital para privatizar o Mercado Sebastião Lan, que abriga a feira de Cabo Frio, e provocou revolta dos produtores que ocupam a área. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio e vice presidente da CTB, Oto dos Santos, classificou de “vergonha” a postura do

governo José Bonifácio.

Arraial do Cabo

O Ministério Público ajuizou ação para desocupar, no prazo de 180 dias, cerca de 60 casas construídas, irregularmente, em área de proteção de Massambaba, em Arraial do Cabo. Os imóveis estão localizados a oeste da Rua Olivia Coelho Vidal, no distrito de Caiçara. O MP quer que, após a desocupação pelos moradores, os imóveis sejam demolidos pelo

Estado, INEA e pelo município, que também ficarão responsáveis pela retirada dos entulhos e recuperação da área.

Búzios

A prefeitura de Búzios prorrogou até a próxima sexta- feira as inscrições para o Festival gastronômico da cidade, o “Degusta Búzios”. A inscrição é gratuita. O evento acontece nos três últimos finais de semana de outubro. Serão nove dias de muita arte, cultura, degustação e entretenimento.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia iniciou nesta quarta-feira a vacinação contra COVID-19 em moradores de 21 anos ou mais. No São Pedro Esporte Clube o horário de atendimento foi estendido e será de 8h às 12h e de 13h às 16h. O município tem quatro pontos de imunização. O atendimento no posto do bairro Porto do Carro e nas escolas municipais Professora Miriam Alves Guimarães e Manoel Moraes da Silva continua entre 8 e 12h. Quem já recebeu a primeira dose e estiver no prazo para tomar a segunda, deve procurar um dos pontos de vacinação.