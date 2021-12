O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08

Iguaba Grande

O líder de governo do prefeito Vantoil Martins, Luciano Silva, está contundido. O moço foi fazer uma trilha no Parque Ecológico de Iguaba, com o colega e também vereador, Alan Rodrigues, e acabou torcendo o tornozelo. Os fofoqueiros de plantão da Praça Edila Pinheiro, estão falando que ele está sendo assistido pelo Alan. Melhoras!

Búzios

A Câmara de Búzios aprovou, ontem, em segundo turno, Emenda à Lei Orgânica que mantém o ensino médio e o Colégio Paulo Freire na rede municipal de Ensino. Todos os vereadores assinaram a proposição. A Emenda também assegura oferta do ensino regular noturno, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, para alunos que não podem frequentar a escola nos horários regulares e os que não tiveram acesso na idade própria. Os vereadores lembraram que o ensino médio no município foi uma conquista e que o Paulo Freite é uma referência. A Emenda segue para sanção ou veto do prefeito Alexandre Martins.

São Pedro da Aldeia

Os contribuintes de São Pedro da Aldeia que tem dívidas com o município, tem até o próximo dia 21 para aproveitar o desconto de até 100% em multas e juros no pagamento de tributos municipais. O refinanciamento pode ser feito on-line ou no setor de atendimento da Secretaria de Fazenda, na sede da prefeitura. O pagamento também pode ser feito nos cartões de crédito, débito ou pix. Os pagamentos à vista, em cota única, tem desconto de 100% de multas e juros. Os contribuintes podem parcelar a dívida em até 12 vezes, com desconto de 80% das taxas. Quem desejar parcelar o débito em até 24 vezes, terá direito a 50% de desconto dos encargos.

Arraial do Cabo

O DER anunciou, ontem, que a conclusão das obras de construção do mirante da prainha, em Arraial do Cabo, prevista para o próximo dia 30, vai atrasar. O novo prazo para entrega da obra, iniciada em maio, é 15 de janeiro. O DER, em nota, explicou que a realização dos serviços depende da estabilidade do tempo e que os dias chuvosos provocam atrasos no cronograma previsto. O trânsito na RJ-140, altura da curva da Prainha, principal acesso ao Arraial do Cabo, foi liberado na tarde de ontem após a conclusão da obra de recomposição do asfalto e de sinalização da rodovia.

Cabo Frio

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado André Ceciliano (PT), estará em Cabo Frio nesta sexta-feira. Ele participará de um encontro com autoridades, empresários e representantes de entidades sociais para apresentar o Fundo Soberano. O objetivo é ouvir propostas de investimentos que promovam o desenvolvimento das cidades da região. O evento será realizado no Auditório do Malibu Hotel, das 10h às 13h.

Araruama

Cerca de 300 ciclistas participam, no próximo domingo, do “Abraço da Lagoa de Araruama”. Serão 100 quilômetros de pedaladas, em torno da maior Laguna de água salgada do mundo. O passeio terá início na Praia Grande, em Arraial do Cabo, de onde eles seguem para o distrito de Praia Seca, em Araruama, onde vão ser recebidos na orla do centro. O passeio segue em direção a Iguaba Grande, e São Pedro. Os ciclistas passam por Cabo Frio e encerram em Arraial do Cabo. O evento é organizado pela Federação de Ciclismo, em parceria com os municípios banhados pela lagoa. O objetivo é mostrar o potencial turístico e as belezas da região.