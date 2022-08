O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 10

Araruama

O Juiz eleitoral de Araruama, Rodolfo Leal Manhães, remarcou para o dia 6 de setembro a audiência para retotalização dos votos que vai apontar o nome dos substituto de Pastor Sérgio Murilo. José Rodolfo, o Buda, é quem deve assumir a cadeira.

Búzios

O Sombra descobriu que os vereadores, Duda Gabarito e Gugu de Nair, já foram atendidos pelo “dentista” de Búzios. Na Praça Santos Dumont, os fofoqueiros garantem que o nobre vereador, Uriel da Saúde, foi quem levou os dois ao “consultório”. O secretário Marcão foi quem atendeu na recepção.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, curte merecidas férias com a família, em Bariloche, na Argentina. Suas fotos, postadas nas redes sociais, estão sendo muito comentadas no município cabista.

Andinho, esposa e filha

Iguaba Grande

A eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Iguaba Grande vai agitar os bastidores da política iguabense nos próximos dias. Segundo informações, as reuniões serão cercadas de muito mistério. Vamos aguardar.

São Pedro da Aldeia

Neste final de semana tivemos um episódio policial, em São Pedro da Aldeia, envolvendo o prefeito Fábio do Pastel e o digital influencer, Carlos Victor “Macega”, detido por agredir o político. Passado susto, veio o humor do canhão da fofoca. De primeira já falam que o vereador Márcio da Rua do Fogo, vai praticar karatê. Segundo os fofoqueiros, o moço tentou dar 18 socos em Macega e não acertou nenhum. Ainda teria tentado dar chute e acabou com uma distensão muscular. Pelo visto o vereador vai ter que se preparar para enfrentar o Macega.

Cabo Frio

Os vereadores da Câmara de Cabo Frio devem aprovar, por ampla maioria, o novo plano de cargos e salários do município, apesar dos protestos do sindicatos dos servidores contra o projeto de lei do prefeito José Bonifácio. A avaliação é de sindicalistas que já estudam, ações nas justiça. De acordo com eles, o proneto desrepeita o principio da isonomia estabelecido pela Constituição. Os dirigentes dos sindicatos lembram que caso a Câmara aprove o novo PCCR, o município terá seis planos de cargos e salários em vigência: o da Educação, da COMSERCAF, do IBASCAF, da Câmara, além do antigo e do novo que vai valer para os futuros servidores.