O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 10

Araruama

Dando um tempo? Rola nos corredores da Câmara de Araruama que o vereador Russo está igual a pássaro na muda. Tem entrado mudo e saído calado das sessões. O que está acontecendo com o nobre edil?

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins anunciou, ontem, durante entrevista no programa “A Hora do Prefeito” a entrega e o início de uma série de obras para marcar o aniversário de 28 anos de emancipação dia 8 de junho. O pacotão de obras , de acordo com o prefeito, inclui a inauguração da central de monitoramento com a instalação de 176 câmeras com sistema de reconhecimento facial na cidade; o início das obras de reforma e ampliação da UPA; de construção do Mirante no Morro da Caixa D” àgua e do do Gastronômico.

O prefeito anunciou ainda a ampliação da Moeda Caboclinho que passa de 1.712 para 2.177 pessoas que passarão a receber R$ 160 por mês.

Arraial do Cabo

O grupo político do ex-vereador e candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Eliton Porto dos Santos, o Tom Porto, recebeu, em apenas um ano, meio milhão de Reais da Empresa Municipal de Niterói – EMUSA. O grupo político do ex-veredor cabista, de acordo com o vereador niteroiense Douglas Gomes, foi beneficiado com cargos na empresa por fazer campanha para o candidato do PDT a deputado Estadual Victor Junior Vieira nas eleições do ano passado. Ele foi eleito com 43.958 votos.

O vereador lembrou que Tom e o grupo dele de cinco pessoas não foi encontrado nos locais de trabalho em duas diligências realizadas pelo Ministério Público. Douglas Gomes frisou que Tom e todo o grupo terão que provar que trabalhavam na empresa ou devolver o dinheiro recebido indevidamente dos cofres públicos de Niterói.

Búzios

O presidente da CooperBúzios, Samarone Brandão de Paiva Farias, disse que o reajuste de 25% que vai aumentar o preço das passagens das VANS no município de R$ 4 para R$ 5, a partir de primeiro de junho, foi discutido com o governo. O anúncio do reajuste provocou reação na Câmara. O presidente Rafael Aguiar disse que foi pego de surpresa e classificou o aumento de abuso. O vereador informou que pretende dsicutir o aumento com o prefeito Alexandre Martins e que nã o acredita que o reajuste será autorizado. A CooperBúzios e a CooperGeribá justificam o reajuste no preço das passagens diante dos aumentos nos custos e insumos mas, par entrar nem vigor o aumento depende de autorização do prefeito Alexandre Martins através de Decreto a ser publicado no Diário Oficial.

Cabo Frio

O partido Rede Sustentabilidade de Cabo Frio, em nota, negou que integre o arco de alianças eleitorais do PT no município. Segundo o porta voz da legenda, Walter Cota, a relação com o PT é harmoniosa e respeitosa, no entanto não houve até o momento nenhuma conversa de cunho eleitoral com qualquer legenda visando 2024. O partido, ainda na nota diz que já conversou com o presidente do PT, com quem mantém uma relação amigável e respeitosa e frisa que o comunicado tem o objetivo de esclarecer a sociedade e aos filiados, que não há nenhuma aliança eleitoral em andamento. Walter Costa, na nota, esclarece que o que existe é uma relação boa com os partidos da Frente Democrática e Progressista no município e que a REDE, no momento, está focada em sua organização interna e conversando com possíveis pré-candidatos a vereador pelo partido.

São Pedro da Aldeia

O vereador Jean Pierre indicou que o Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, fizesse uma roçagem em toda a extensão da Rodovia Amaral Peixoto. “Esta indicação se fez necessária uma vez que a via é de trânsito de veículos e pedestres e tem gerado transtornos a diversos a ambos”, disse.