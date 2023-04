O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 12

Arraial do Cabo

Magda Fraga é a nova Secretária de Segurança Pública de Arraial do Cabo. A Policial Federal aposentada que exercia o cargo de assessora na secretaria, assumiu a pasta no lugar do Policial Militar Leandro do BOPE. É a primeira vez que uma mulher assume a gestão de Segurança Pública na cidade. Psicóloga e Instrutora da Polícia Fedeal, Magda se comprometeu em fazer um trabalho de excelência e vai manter os projetos já existentes para garantir que Arraial do Cabo permaneça no ranking de cidade mais segura da região.

Araruama

Araruama vai celebrar o Dia de São Jorge, no dia 23 de abril, com uma corrida. A corrida de São Jorge promovida pela Secretaria de Turismo e pela paróquia de São Jorge está com inscrições abertas no site da prefeitura. A prova no distrito de Praia Seca tem percurso de cinco quilômetros, com largada e chegada na Paróquia São Jorge. Os interessados em participar da competição devem entregar dois quilos de alimentos não perecíveis na sede da paróquia, na R. Tomé dos Santos, e se inscrever no site da prefeitura A organização informa que o cinco primeiros na categoria masculino e os cinco primeiros da feminina que cruzarem a linha de chegada receberão troféus. Os duzen- tos primeiros competidores a completarem o percurso receberão medalhas.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio iniciou estudos de impacto financeiro para a instalação de um sistema de monitoramento em todas as 90 escolas da rede municipal de ensino de Cabo Frio. O anúncio foi feito ontem pela secretaria de Educação do Município Eliceia da Silveira, durante reunião que discutiu implantação de medidas para garantir a segurança nas escolas e que contou com os secretários de Segurança, Ruy FranÁa, de Sa ̇de, Jânio Mendes, e do comandante do 25o Batalhão Leonardo Oliveira.

As primeiras medidas que serão adotadas são o reforço da Patrulha Escolar e do Proeis, da Polícia Militar, além da ampliação da Ronda Escolar. Psicólogos da secretaria de Saúde atuarão junto a estudantes que apresentarem sinais de problema psicológicos.

Saquarema

Saquarema está no topo do mundo. O saquaremense João Chianca, o Chumbinho, é o novo líder do ranking do Circuito Mundial de Surfe e vai vestir a lycra amarela na próxima etapa do circuito que chega a Margaret River, na Austrália, no próximo dia 20. Chumbinho tirou a liderança de Jack Robinson quando passou para as oitavas de final e o australiano perdeu na terceira fase no domingo. Na segunda-feira, João acabou derrotado para o sul-africano Matthew McGillivray. O único que poderia tirar a liderança do saquaremense era Filipe Toledo, mas somente se conquistasse o bicampeonato.

O campeão mundial acabou derrotado nas nas semifinais pelo australiano Ethan Ewing, campeão da etapa ao bater Ryan Callinan na final. Na decisão feminina, Tyler Wright venceu a líder do ranking, Molly Picklum.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia retoma, amanhã o Concerto Musical Gabriel Joaquim com a apresentação, às sete da noite, da banda Ramona Rox.

Búzios

A Câmara municipal de Búzios aprovou, pontem, em primerio turno, o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do segmento técnico e administrativo do Poder Executivo.

O Projeto de Lei – de iniciativa do governo – define o piso salarial inicial dos cargos, além de prever a promoção vertical (por tempo de serviço) e o incentivo à qualificação (gratificação correspondente a elevação do grau de escolaridade do servidor público em comparação ao requisito inicial de ingresso).

A proposta abrange diversos cargos, entre eles, auxiliar administrativo, cozinheira, operador de máquina pesadas, telefonista, agente administrativo, entre outros. O vereador Rafael Aguiar apresentou indicação, onde solicita ao prefeito a inclusão dos servidores de nível superior do segmento técnico e administrativo ao PCCR.

Arraial do Cabo

O procurador da República Leandro Mitidieri quer a remoção dos oito food trucks que ocupam a orla da Prainha, em Arraial do Cabo. Dois estão instalados em frente a área destinada a pesca e outros seis no canto esquerdo, despejando esgoto em área de restinga. Um relatório do Instituto Chico Mendes da Biodiver- sidade – ICMBio – elaborado a pedido do Ministério Público Federal comprova, de acordo com o procurador, os in ̇meros absurdos ambientais em curso na Prainha e a total desconsideração do governo Marcelo Magno. Mitidieri acusa o prefeito de desrespeitar o termo de ajustamento de conduta com o MPF e a própria lei municipal para atender interesses dos comerciantes, de forma absurda e caótica. O objetivo, na opinião do procurador é não o executar o ordenamento da orla que permanece em estado de degradação e desordem há uma década.