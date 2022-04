O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 13

Búzios

A Câmara Municipal de Búzios aprovou, ontem, projeto de lei que obriga os condomínios residenciais e comerciais da cidade a comunicarem casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. A lei, que segue para a sanção do prefeito Alexandre Martins, diz que cabe aos síndicos ou administradores dos condomínios a obrigação de denunciar aos Órgãos de segurança pública os casos de violência. O projeto, do verador Rafael Braga, determina ainda que os condomínios deverão afixar nas áreas de uso comum, cartazes ou placas divulgando a lei e incentivando os condomínios a notificarem ocorrência de violência doméstica, uma pandemia que, segundo o vereador, precisa ser erradicada.

Cabo Frio

Há quem diga que o decreto que liberou “parcialmente” o uso de máscaras de proteção facial em Cabo Frio foi um afago do prefeito José Bonifácio no vereador Vanderson Bento. Bentinho queria que o governo liberasse geral, mas Zé, macaco velho, acalmou o representante do Clã Bento na Câmara: “calma, garoto, pra que a pressa? Devagar com o andor…”. O decreto foi vito por muita gente próxima de Bonifácio como um avanço e é resultado do bom humor que o prefeito tem apresentado nesse período pós cirurgia. O prefeito tá de coração mole… Janio diz que ele está açucarado por conta da Páscoa.

Arraial do Cabo

O vereador Cleiton Barreto preparou uma feijoada na sua residência para seus coleguinhas da Câmara Municipal, na última quinta-feira. Segundo o Sombra, durante “comilança”, os vereadores professor Tayron e Galego ficaram indagando o porque só Chuchu vinha ganhando mídia no Bom Dia Litoral, da Litoral FM. Bateu ciúmes.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande Alan Rodrigues e Luciano Silva foram vistos na Assembleia Legislativa do Estado, nesta quarta-feira (13). Segundo informações, eles estavam batendo à porta de vários gabinetes de deputados. Será que eles queriam o que?

Araruama

As reuniões da Câmara de Araruama tem sido marcadas pelas discussões de dois irmãos. Penha Bernardes e Luiz do Táxi, sendo um de oposição, Penha Bernardes e outro de oposição, Luiz do Táxi. Para apimentar ainda mais, Penha ganha o apoio do marido Oliveira da Guarda. Pelo visto, a política separou os irmãos, o que tem dividido as opiniões da própria câmara. Politicamente os dois estão “pé de guerra”. Que reine a paz!