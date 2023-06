O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 14

Cabo Frio

A professora Denise Alvarenga classificou de vergonha sem fim a manutenção do veto do prefeito José Bonifácio ao projeto de lei que adequa os salários do magistério municipal ao reajuste do Piso Nacional. O governo teve o apoio de nove veredores que, de acordo com o SEPE votaram contra os trabalhadores da educação: Alessandra Codeço, Adeir Novaes, Silvio Blau Blau, Alexandre da Colônia, Davi Souza, Josias da Swell, Rodolfo de Rui, Jean da Auto Escola e Miguel Alencar. A manutenção do veto, de acordo com o SEPE, é um golpe contra os professores e funcionários da Educação, já que o projeto aprovado restringe o reajuste do piso de forma ilegal e imoral, adequando somente os vencimentos que hoje estão abaixo do que é determinado pela Lei do Piso. A Câmara, na opinião de Denise Alvarenga, não só votou contra a lei mas rasgou o Plano de Cargos da categoria.

Saquarema

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pescade Saquarema sed reúne nesta quarta-feira, às duas da tarde, com os criadores de aves do município para tratar da Influenza Aviária. O encontro será no CIEP de Bacaxá. Na pauta os procedimentos para manejo das aves das granjas da cidade, além de notificação e controle dos casos suspeitos. O evento é aberto e não é necessária inscrição prévia. O CIEP de Bacaxá fica na Rua Regorciano de Oliveira. Em todo o estado, já são sete focos de casos registrados. Não há transmissão para pessoas. As secretarias de Estado de Saúde e de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento orientam a população a não tocar em aves silvestres com sinais de doença e acionar o serviço de vigilância sanitária.

Iguaba Grande

O vereador Balliester Wernec vai assumir a secretaria de Assuntos Governamentais de Iguaba. O projeto de criação da secretaria já está na Câmara para ser votado. Vai chegar mais um novo suplente.

Arraial do Cabo

Rola na Praça do Guarani que a festa de aniversário de Toninho Tricolor foi muito concorrida. Quem foi sintiu a falta de Abel Coloral, que não é visto pela cidade desde que surgiu a polêmica da Emusa. Toninho teria aproveitado a ocasião para fazer juras de amor ao prefeito Marcelo Magno. Haja coração!

São Pedro da Aldeia

O fofoqueiro, Mala do Canhão, de São Pedro, vem sendo visto constantemente com Luiz Carlos Macumba. No último encontro a dupla falava que de tudo e de todos envolvidos na política aldeense.

Araruama

É neste sábado, 17 de junho, às 10h, a inauguração do asfaltamento de ruas no bairro Vila Canaã. A prefeita Livia de Chiquinho convidou a população para participar.

Búzios

O Processo Seletivo Simplificado para cadastro de reserva para o quadro de servidores na Secretaria Municipal de Saúde foi cancelado. A medida foi necessária devido a divergências na pontuação de algumas categorias apresentadas no resultado preliminar. A Prefeitura de Búzios esclarece que a administração pública tem a prerrogativa de rever ou anular o edital a qualquer momento visando garantir a segurança jurídica, eficácia e transparência.