O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 17

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio manteve, ontem, por oito votos a seis, o veto do prefeito José Bonifácio ao projeto que modificava a lei de parcerias público privadas e inviabilizava a privatização do Mercado Sebastião Lan e que tinha sido aprovado por 16 votos a um. A mudança de posição dos vereadores provocou indignação e revolta nos feirantes que acompanharam a sessão e são contrários a privatização do mercado. Vereadores foram hostilizados, chamados de “traidores” e “safados”. Luiz Geraldo Azevedo se disse surpreso com a mudança de posição da maioria. Os vereadores derrubaram parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que considerou o veto do prefeito inconstitucional.

São Pedro da Aldeia

A vacinação contra a COVID-19 em São Pedro da Aldeia segue em 13 postos de saúde e no São Pedro Esporte Clube. Para evitar perdas de doses são distribuídas senhas até às 10 horas nos postos e até às 11:30h no SPEC. As UBS distribuem, diariamente, 30 senhas. Nos postos de Saúde da Família são disponibilizadas 50 senhas diárias. Todos os moradores maiores de 12 anos podem se vacinar. O município também está imunizando, com a dose de reforço, moradores de 58 anos, profissionais de saúde, moradores que tenham recebido a segunda dose há 6 meses e pessoas com alto grau de imunossupressão. A vacinação acontece de 8h às 12h.

Búzios

O presidente da Câmara de Búzios, vereador Rafael Aguiar, disse ontem que a Câmara vai analisar a viabilidade de incluir outros profissionais da educação no pagamento da gratificação de incentivo às atividades remotas. O projeto, que autoriza o governo a pagar o benefício no valor de R$ 5 mil, foi encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça presidida pelo vereador Aurélio Barros. o projeto de lei beneficia os professores efetivos e contratados em exercício no ano de 2021 e o corpo docente integrante das equipes diretivas. O valor deverá ser pago em cota única, com saldo dos recursos do FUNDEB. Os critérios de concessão serão estabelecidos por Decreto.

Arraial do Cabo

O tempo fechou ontem na câmara de Arraial do Cabo. O tema discutido foi Natal de Luz. O vereador Chuchu fez indicação pedindo o cancelamento da licitação do Natal de Luz, e o caldeirão ferveu, mas a indicação foi derrotada por 7 votos a 0. Até o vereador Shogum, que andava “em cima do muro”, saiu em defesa do projeto. Nos corredores da Câmara, tinha gente dizendo que os vereadores Chuchu e Juliano andam tão afinados que parecem até uma dupla sertaneja. Será que vão gravar uma “música” juntos?

Araruama

O vereador de Araruama, Elói Ramalho, discursou ontem na câmara reivindicando saldo dos recursos do Fundeb para os servidores da educação. Na plateia, algumas pessoas o aplaudiram. Ramalho cobrou mais transparência no portal da transparência da prefeitura e perguntou onde está sendo gasto a verba do Fundeb. O edil vai dar entrevista no programa Bom dia Litoral, da Litoral FM 94,5, nesta quinta-feira (18).

Iguaba Grande

O aniversário do prefeito Vantoil Martins, comemorado ontem no gabinete, foi bastante concorrido. Dizem que o vereador Paulo Rito foi o primeiro a chegar. Logo chegaram Luciano Silva, Marcelo Durão, Elifas Ramalho, Fabinho Costa, Marcilei e vários secretários. Por ser rubro negro, o prefeito ganhou um bolo com às cores do Flamengo. Muito bolo e guaraná. Parabéns!