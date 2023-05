O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 17

São Pedro da Aldeia

A cantora Shylanar é a principal atração desta noite de mais uma edição da temporada 2023 do Concerto Musical Gabriel Joaquim, que acontece na Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia. No repertório, sucessos da Música Popular Brasileira e do pop nacional e internacional. A entrada é gratuita, sujeita a lotação do espaço (60 lugares).

Búzios

O secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer Fernandes garantiu que nas próximas semanas estará distribuindo o canabidiol as famílias de crianças portadores da síndrome do espectro autista e de e Epilepsia Refratária.

Segundo o secretário, a compra do medicamento foi licitada, empenhada e está em fase de importação dos Estado Unidos e depende apenas da burocracia alfandegaria.

O secretário ressaltou, entretanto, que a maior parte das famílias recebem o medicamento graças a uma parceria ente a prefeitura e a AbraRio, associação sem fins lucrativos que atende pessoas que utilizam Cannabis como tratamento terapêutico. Buzios tem 360 crianças autistas e82 com epilepsia refratária que dependem do canabidiol.

Cabo Frio

O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, desmentiu que o sobrinho e ex-vereador, Aquiles Barreto, estaria aliado ao deputado Doutor Serginho, acenou para o ex-prefeito Alair Corrêa e ironizou o governo Bonifácio. Marquinho classificou de Fake News as informações de que Aquiles estaria apoiando Serginho. Segundo ele, Aquiles é Marquinho e foi quem articulou a ida dele para o PSD. O ex-prefeito evitou criticar Alair, disse que é preciso respeitar a idade e o legado do ex-prefeito para quem garantiu estar de braços abertos. O ex-prefeito ironizou o governo José Bonifácio que, segundo ele, só tem sido bom para os borracheiros por conta dos buracos que se multiplicam pela cidade. Marquinho disse ainda que não acredita que Bonifácio terá condições de saúde para disputar a reeleição no próximo ano.

Arraial do Cabo

O Gira Renda Cabista já está na conta. O Programa criado para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade e que são cadastrados no Cadastro Único do município, abrindo mais de mil e quinhentas famílias. A iniciativa também tem o objetivo de fomentar o comércio local.

Iguaba Grande

O vereador Pastor Mauro Oliveira, recém chegado à Câmara de Iguaba, segundo os fofoqueiros de plantão, já é o “rei” dos requerimentos. Pelos corredores, falam também que vira e mexe o moço tá na Assembleia Legislativa.

Araruama

A prefeita de Ararauma, Livia de Choquinho, anunciou ontem que o governo entregou o bairro Alto da Boa Vista com ruas 100% pavimentadas e 100% com iluminação de led.