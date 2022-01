O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

Araruama

A prefeita de Araruama, Livia Bello, a Lívia de Chiquinho, deu um puxão de orelhas nos moradores da Pontinha, ao visitar o bairro e gravar um vídeo, para falar das obras de asfaltamento de diversas ruas. Livia, depois de mostrar a pavimentação da Rua Barão de Ipanema e anunciar que os obras também serão estendidas as ruas Medeia da Mota, Lírios e Margarida mandou um recado para os moradores.

A prefeita alertou para o grande número de pessoas circulando sem mascara e lembrou que a pandemia não acabou. Lívia também reclamou do despejo de lixo e entulho nas ruas e pediu que os moradores sejam mais limpos e colaborem com a cidade.

Cabo Frio

A vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, voltou a criticar o Secretario adjunto de Obras e Serviços Públicos de Tamoios, Alan Nascimento, o Alan do Chaparral. Magdala em nova publicação, em uma rede social, pede que ele e os agentes que negligenciaram a população do distrito, desacatando a hierarquia da estrutura municipal, sejam punidos. A vice-prefeita responsabilisa Chaparral pelos alagamentos após as últimas chuvas.

Magdala diz que o problema não teria ocorrido se Chaparral não tivesse ignorado o pedido dela de desassorear a vala do bairro Vista Alegre e de outros bairros. Allan do Chaparral anunciou, ontem, que testou positivo para COVID e está afastado da função em isolamento domiciliar.

Sao Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia publicou decreto que proibe eventos no carnaval. O aumento no n ̇mero de casos positivos para COVID-19 na cidade também levou o governo a proibir acompanhantes de pacientes em atendimento ou internados na rede pública de saúde. Hotéis, hostels e pousadas também podem exercer as atividades, desde que respeitada a capacidade máxima de 80% das vagas disponíveis. O funcionamento das igrejas, templos religiosos e afins estão permitido, desde que mantenha o limite de ocupação de 80% da capacidade do local. As academias academias e estádios também devem respeitar a limitação de 80% da capacidade do local.

Iguaba Grande

Todo mundo quer saber na Praça Edila Pinheiro, quem foi o indivíduo que conseguiu acalmar o homem da mangueira. Tem gente que garante que foi o Chefe de Gabinete do Prefeito Vantoil Martins, Fabinho Costa. Será?

Arraial do Cabo

Os contribuintes de Araial do Cabo terão descontos de 5, 10 ou 15% no pagamento da Cota Única do IPTU, dependendo da data do vencimento.

Também é possível pagar o imposto em até 10 vezes sem juros. Nesse caso, a primeira parcela vence em 31 de janeiro e a última no dia 31 de outubro. Quem optar pelo pagamento integral do IPTU até 31 de janeiro terá desconto de 15%; Os contribuintes que optaram pelo pagamento até 25 de fevereiro terão desconto de 10%; Quem pagar ate 31 de Março tera redução de 5% no valor da Cota Única. Os boletos para pagamento estão disponíveis no site da prefeitura ou na Secretaria de Fazenda.