O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

Cabo Frio

As inscrições para o primeiro Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2024 seguem abertas até a próxima terça-feira. A prova, marcada para 4 de junho, é a etapa inicial da seleção para ingresso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A novidade neste ano é que a lista de cursos que cresceu, com a inclusão de Medicina, Geografia e Ciências Ambientais, que serão implantadas no campus Cabo Frio. Os canddiatos devem ter concluído ou estar cursando o último ano do Ensino Médio. A seleção volta a ter três provas. O segundo exame de Qualificação e a prova discursiva – que reúne redação e duas provas específicas – também já tem datas marcadas. Eles vão ocorrer, em 3 de setembro e 3 de dezembro.

Saquarema

O saquaremense João Chianca, vai competir com a lycra amarela, destinada ao líder do ranking do circuito- na quinta etapa do Mundial de Surfe – segunda da Austrália, – em Margaret River. A primeira chamada está marcada para as sete da manhã desta quinta-feira, seis da tarde de quarta-feira no Brasil. A etapa vai definir as classificações para o Liga Mundial de 2024. Quem ficar entre os 22 primeiros colocados no ranking masculino e as 10 melhores do feminino, seguirão disputando as vagas para a final do circuitro e para as Olimpíadas de Paris 2024, na segunda metade da temporada.

Araruama

O Projeto Lutando Pela Vida, da Academia e CT Rodolfo Buda, leva jiu-jitsu e Kickboxing de graça para pessoas de todas as idades, em Araruama. Buda é vereador da Câmara Araruamense. As aulas costumam lotar, principalmente de crianças que querem aprender a modalidade. Além da defesa pessoal, as aulas também ensinam disciplina, respeito aos mais velhos e obediência às regras.

Recentemente, no inicio de Abril, o atleta Enzo Dias, de 10 anos, morador do Bairro Ponte dos Leites, em Araruama, venceu um torneio de Jiu Jitsu em Torino, na Itália, representando o projeto Projeto Lutando pela Vida. Enzo é aluno dos Mestres Paga 5 e Bacalhau. Essa foi a quinta medalha do jovem atleta.

São Pedro da Aldeia

A Orquestra Sons da Aldeia realiza amanhã, às sete da noite, na Casa do Artesão, no centro de São Pedro da Aldeia, o terceiro ensaio aberto com entrada gratuita. Composto por quase 30 instrumentistas, a orquestra foi criada pela Secretaria Municipal de Cultura.

Búzios

O Projeto Búzios Voleibol – a escolinha de volei de cidade – será retomado esta noite, na Praça Tia Uia , na Rasa. O objetivo é fomentar a prática esportiva no município, bem como criar uma escolinha para jovens que queiram participar da modalidade. A iniciativa é da Secretaria de Lazer e do Esporte em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e vai reunir cerca cem atletas, entre meninos e meninas, sempre às segundas, quartas e sextas- feiras no Ginásio Poliesportivo do INEFI. A ideia é que esses atletas representem Búzios nos torneios e campeonatos fora da cidade. As aulas acontecem de seis e meia às oito e meia da noite para as mulheres e das oito e meia às dez e meia da noite para os homens.

Arraial do Cabo

O Porto do Forno já tem um novo nome para assumir a gestão. Alexandre de Souza Pereira foi o escolhido pelo prefeito Marcelo Magno. Formado em biologia e direito, o cabista Alexandre tem 51 anos e participou do licenciamento do Porto. “Me sinto honrado pelo prefeito me confiar esse cargo, que pra mim será mais um desafio. Vou trabalhar muito para retomar os trabalhos desse empreendimento que é tão importante para o município”, afirmou Alexandre.