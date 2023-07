O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que presidente da Colônia de Búzios, Dominique, anda se encontrando com o pré- candidato a prefeito João Carrilho. Aliás, os fofoqueiros, falam que o secretário Marcão já mandou a foto para o prefeito, que se encontra em Portugal. Segundo o Sombra, Dominique disse que foi “induzido” pelo “Senador Valmir da Rasa”. Que coisa!

Cabo Frio

O Secretário de Fazenda do Governo de Magdala Furtado é crítico contumaz do aumento do IPTU. Carlos Alberto Cardoso, que presidiu o IBASCAF no governo de José Bonifácio, classificou o reajuste aprovado pela Câmara no início do ano de “famigerado”. Ele chegou a escrever numa rede social que nada justifica 15% de aumento por ano mais correção pelo IPCA, que deve girar na casa dos 8%. Bebeto chamou de absurda e vergonhosa a aprovação da nova planta planta de valores o demonstrou, de acordo com ele, a subserviência dos vereadores ao poder Executivo. Bebeto Cardoso, que costuma se referir à Cabo Frio como “Sucupíra “- a cidade fictícia de Odorico Paragiassú, prefeito corrupto e cheio de artimanhas- também critica a insenção de juros e multas para contribuintes inadimplentes. Ele diz não ser justo estender tapete vermelho para devedor.

Araruama

O presidente da Câmara de Araruama, vereador Nelsinho do Som, está se recuperando de duas cirurgias de hérnia. Nelsinho aproveitou o recesso da Câmara para encarar o bisturi. Boa recuperação para o presidente.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade vai lançar na próxima quinta-feira (20), em Arraial do Cabo, o projeto Lixo Fora D’água. A ação será realizada em parceria com a prefeitura de Arraial do Cabo e a Prolagos, a partir das 8h nas areias da Praia Grande. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar e tem o objetivo de conscientizar a população e incentivar práticas sustentáveis. Para participar é só clicar no link disponível na bio da Prefeitura no instagram (@prefeituradearraialdocabo) e preencher o formulário.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel se reuniu, nesta quarta-feira (19/07), com representantes do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). O encontro aconteceu na sede da Prefeitura e buscou alinhar questões referentes às áreas tombadas pelo INEPAC no centro da cidade. A identificação dos imóveis tombados e a consolidação de um grupo de trabalho unificado para resolução de questões processuais também foram temas abordados na reunião. Estiveram presentes os secretários de Governo, Luiz Fernando Jr.; de Cultura, Thiago Marques; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches; o procurador-geral do município, Peter Samerson, e o coordenador da Fiscalização de Posturas, Cristiano Moura. Representaram o INEPAC a diretora do Departamento de Bens Móveis e Integrados, Marcella Coelho, a arquiteta do Departamento de Patrimônio Cultural e Natural, Ranni Cavalini, e a arquiteta-chefe do Escritório Técnico

Regional das Baixadas Litorâneas.

Iguaba Grande

O PREVIGUABA informa que o período de cadastro obrigatório para o Censo Previdenciário dos Servidores Públicos Efetivos ativos, aposentados e pensionistas desta Municipalidade, nos termos do Decreto Municipal nº 2153/2023, finaliza nesta sexta (21). Os segurados deverão comparecer na sede da Secretaria da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, n° 4137, de segunda a sexta, das 8h às 17h, munidos da documentação descrita no Decreto supramencionado, disponível no site oficial da Prefeitura.