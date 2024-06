O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

Iguaba Grande

A Praia dos Ubás, em Iguaba Grande, foi pré-aprovada pelo Júri Nacional do Programa Bandeira Azul para receber a prestigiada certificação na temporada 2024/2025. A certificação “Bandeira Azul” é reconhecida mundialmente e tem como objetivo principal promover a qualidade ambiental, a gestão sustentável e incentivar o turismo local nas regiões contempladas. O processo de seleção dos candidatos à Bandeira Azul envolve a avaliação de 38 critérios rigorosos. Entre esses critérios estão a qualidade da água, a gestão ambiental, a segurança e a educação e informação ambiental.

Arraial do Cabo

A cidade de Arraial do Cabo conquistou o 1º lugar no Prêmio Band Cidades Excelentes, na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana, entre os municípios que possuem de 30 mil a 100 mil habitantes. O evento aconteceu nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro, e reuniu representantes de diversas cidades do estado. Arraial do Cabo foi representado pelo Prefeito Marcelo Magno, o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, e o secretário de Saúde, Jorge Diniz. O município cabista também ficou entre os finalistas de outras categorias. Esta é a terceira vez consecutiva que Arraial do Cabo é finalista e premiado. A premiação tem o objetivo de incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública para transformar a realidade dos municípios e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos.

Araruama

Cidade de Araruama ganha prêmio. O evento, realizado pelo grupo Bandeirantes e Instituto Aquila, aconteceu nessa terça-feira, 18, no Rio. O objetivo é valorizar as boas práticas de gestão pública dos municípios brasileiros. No estado do Rio, de 92 cidades, foram escolhidas as três que mais se destacaram na prestação de serviços aos moradores em várias áreas. Araruama foi uma das três cidades indicadas na categoria Governança, eficiência fiscal e transparência, dos municípios com mais de 100 mil habitantes; e desbancou outras prefeituras, como por exemplo, a do Rio. Ser uma das finalistas ao Prêmio Band Cidades Excelentes mostra o quanto a gestão da prefeita Livia de Chiquinho se empenha com a transparência das ações no governo e a prestação de contas à população. Além disso, é o reconhecimento ao trabalho realizado no município nos últimos 4 anos, voltado para uma gestão séria e eficaz.

Búzios

Estão abertas as inscrições para o Bolsa Atleta de Armação dos Búzios, iniciativa que visa apoiar e incentivar o talento esportivo local. As inscrições seguirão até sexta-feira, conforme o Edital nº 01 de 12 de junho de 2024 e o Boletim Oficial nº 363 de 13 de junho de 2024. Os interessados devem se informar detalhadamente através do edital para garantir sua participação. Mais informações estão disponíveis no edital oficial, no site da prefeitura de Armação dos Búzios

São Pedro da Aldeia

Reunindo autoras e artistas contemporâneas famosas local e nacionalmente, São Pedro da Aldeia receberá a 4ª edição do Festival Mulheres de Sal. O evento, que é gratuito e aberto à população em geral, acontecerá nos dias 28 e 29 de junho, no Solarium Eventos, localizado no bairro Balneário São Pedro. A iniciativa tem o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e também conta com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. O objetivo é fomentar o protagonismo feminino na literatura. A entrada para o 4º Festival Mulheres de Sal é gratuita. Como o espaço está sujeito à lotação, a população pode adquirir o ingresso pela internet, via site Sympla. O bilhete virtual deve ser apresentado na entrada. O Solarium está localizado na Avenida Porto Feliz, 90, Balneário São Pedro

Cabo Frio

O vereador Atila Motta é o novo líder de governo da prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, na Câmara. A indicação foi feita na manhã de ontem, em ofício enviado do gabinete da prefeita para o presidente do legislativo cabofriense, Miguel Alencar. O vereador Léo Mendes ocupava a função até então. Segundo informações da assessoria, mesmo após o movimento, Léo continua na base do governo.

Saquarema

A Prefeitura Municipal de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca está empenhada em promover iniciativas direcionadas aos produtores rurais locais. Entre essas iniciativas, destacam-se o fornecimento de atendimento veterinário para animais de médio e grande porte, bem como o serviço de retroescavadeira, disponibilizado aos produtores rurais cadastrados na secretaria. Nesta semana, as equipes da Secretaria realizaram atendimentos veterinário em animais de grande porte, no Tingui. Os interessados em utilizar esses serviços devem realizar suas solicitações na sede da Secretaria de Agricultura, situada na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa. É imprescindível possuir um cadastro de produtor rural, que pode ser realizado diretamente na secretaria.