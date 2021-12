O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

São Pedro da Aldeia

O comércio de São Pedsro da Aldeia está proibido de cobrar por sacolas plásticas. A fiscalização posturas do município esta notificando os estabelecimentos sobre a nova Lei, sancionada pelo prefeito Fabio do Pastel. Os comerciantes que trabalham com sacolas estão sendo advertidos que terão o prazo de 15 a 20 dias para se adequar a legislação e quem descumprir a nova regra poderá ser multado e ter o alvara cassado. Os estabelecimentos começaram a ser notificados depois de uma enxurrada de reclamações nas redes sociais revelar que a Lei, de autoria do vereador Isaías Pinheiro, estava sendo ignorada pelo comércio aldeense.

Cabo Frio

Tuca Fernandes, Bel Marques, Durval Lelis, Dilsinho, Harmonia do Samba e De Propósito são os primeiros nomes confirmados para o Cabofoia 2022. O anúncio oficial foi feito ontem, pelo empresário Sergio Ribeiro. O novo proprietário da marca participou de uma live com os cantores Tuca Fernandes e Flavinha Mendonça no canal da micareta no You Tube e anunciou, também, que a micareta vai acontecer em duas etapas.

No dia 21 de janeiro sera abertura oficial com Tuca Fernandes, Dilsinho, Harmonia do Samba e De Propósito. Tuca volta com Bel, Durval e diversas outras através que serão anunciadas em breve, nos dias 22 e 23 de abril. A pré venda começa no dia 27 com desconto de 30% nos ingressos.

Búzios

A prefeitura de Búzios tera que estabelecer um cronograma para convocação, nomeação e posse dos candidatos do concurso de 2012 e para realização de um novo concurso para atender as necessidades da administração. Ainda segundo o TAC, o município se compromete a adequar e redimensionar o quadro de cargos em comissão da administracao. A atual gestão concordou em construir, um plano para sanar as irregularidades e encerrar processos judiciais além de organizar e profissionalizar a gestão de pessoal.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande, assim como os demais municípios da Região dos Lagos, teve uma boa arrecadação e royalties do petróleo.E bem diferente do ano passado, recebeu cerca de R$ 76 milhões de reais. Ano que vem a cidade vai virar um canteiro de obras.

São Pedro da Aldeia

Sorte não é para qualquer um. Sem tirar o mérito dos profissionais do direito que atuaram, o prefeito, Fábio do Pastel, pode dizer que é um homem de muita sorte. Ganhou na justiça e São Pedro da Aldeia, vai passar a receber quase R$ 9 milhões de reais. Vale lembrar que atualmente, os valores não ultrapassam os R$ 4 milhões.

Araruama

Na câmara de Araruama, nos corredores, não se fala em outra coisa a não ser no vereador, que colocou os 4 chester e panetones no táxi e desapareceu. Dizem que os funcionários estão tentando descobrir quem foi o nobre edil que “sequestrou ” o panetone. Que coisa!

Arraial do Cabo

Na noite desta terça-feira (21), o Prefeito Marcelo Magno visitou todos os pontos decorados para o Natal, sendo recebido de braços abertos pela população. Com o objetivo de garantir uma ornamentação atrativa e com qualidade, o prefeito foi conferir, de perto, a decoração. “Depois desse momento difícil que vivemos com a pandemia, uma bela decoração natalina visa reforçar o clima natalino e trazer esperança que dias melhores virão”.