O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 24

Cabo Frio

A PERNAMBUCANAS abre as portas em Cabo Frio na próxima terça – feira, dia 30, às dez da manhã, oferecendo 20% de desconto nas compras de vestuário, cama, mesa, banho, tapetes e cortinas.

No dia da inauguração, na compra de qualquer produto na loja, dá direito uma sacola personalizada. A nova unidade, na Rua José Watzl Filho, no Centro, possui 992 metros quadrados e gerou cerca de 22 empregos diretos e 110 indiretos. A companhia chega a marca de 40 lojas no estado, das mais de 60 que serão abertas na região. Somando 452 unidades no Brasil, a empresa totaliza 40 novas lojas no paÌs somente em 2021.

Araruama



Os Ônibus municipais de Araruama deixarão de aceitar dinheiro como forma de pagamento, a partir da próxima sexta-feira. Os moradores deverão adquirir o cartao eletrônico recarregável. O cartão garante uma passagem mais barata, fixada no valor de R$ 2 Reais e 50 centavos para trajetos municipais, e serão o único meio de pagamento aceito.

Quem ainda não tem o Cartao Tarifa Social deve comparecer pessoalmente na central de atendimento do Setransol, na Avenida Araruama, no centro, e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. O atendi- mento é de segunda a sexta-feira.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia vai promover um mutirão de vacinação contra a COVID-19 e a gripe, no próximo sábado, na Igreja Batista de Sião, no Bairro Balneário, entre 8h e meio dia. O objetivo da acao é ampliar a cobertura vacinal contra a gripe, que é direcionada a toda a população acima de 6 meses de idade, além de completar a imunização da população com 12 anos ou mais contra a COVID-19. É necessário levar comprovante de residência, documento de identificação com foto e e CPF. Para receber a segunda dose é preciso apresentar o comprovante da primeira e para a dose de reforço é preciso apresentar o comprovante da segunda.

Búzios

A Câmara de Buzios aprovou, ontem, projeto de lei do prefeito Alexandre Martins que institui no município ìAgosto Lilas de combate a violência contra a mulher. O texto também prevê a criação da sala lilás no Hospital Rodolfo Perissé para que as mulheres vítimas de violência, tenham atendimento humanizado, privacidade, orientação e encaminhamento aos serviços de proteção. De acordo coma projeto, a criação da sala lilás e a capa- citação dos profissionais caberá a Secretaria de Sa ̇de, enquanto a articulação em rede e monitoramento das salas de enfrentamento à violência contra a mulher caberá a Secretaria da Mulher e do Idoso.

Arraial do Cabo

Rola no beco da fofoca de Arraial do Cabo, que o prefeito, Marcelo Magno, têm atualmente um cuidador. Trata-se do vereador, Professor Tayron. A notícia vem causando muito ciúmes em alguns de André Barreto e do vereador, Galego, que gastou um bom dinheiro para ornamentar seu gabinete com muitas fotos do prefeito. Os fofoqueiros de plantão, estão falando que o cordão dos puxas só aumentam.

Iguaba Grande

O homem da mangueira continua tristinho e pelos cantos da cidade de Iguaba. É o que se ouve nos corredores da câmara, dos nobres edis. Diz que O Bombeiro tem a mangueira, mas tá faltando água. Que coisa!