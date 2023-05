O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 24

Cabo Frio

A rede cabpixaba de supermercados Carone chega em Cabo Frio no início do próximo ano e vai gerar 740 empregos diretos. O anúncio foi feito, ontem, pelo diretor-presidente da Rede, William Carone Junior em encontro com o prefeito JosÈ Bonifácio. A loja do grupo será instalada em um terreno de oito mil metros quadrados na Avenida Teixeira e Souza, em frente a garagem da 1001. O prefeito determinou celeridade nos trâmites burocráticas para que, tão logo as licenças sejam emitidas, ocorra a demolição da antiga estrutura no local.

O empreendimento terá 14 mil metros quadrados de área construída, sendo 3.300 metros quadrados somente de área de venda. Com atuação, principalmente, no Espírito Santo, onde o grupo tem sede, e também no sul da Bahia, a Rede inicia a instalação no estado do Rio por Cabo Frio.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, negou, em entrevista ao programa A Hora do Prefeito, que o governo dele privatizou a saúde. O prefeito cabista classificou a contratação de uma organização social para administrar e gerenciar os serviços de novo modelo de gestão. A empresa projeto Social Crescer Comunidade Prima Qualitá Saúde venceu a licitação e vai e vai administrar os postos, policlínica e Hospital Geral ao custo de R$ 153 milhões e 907 mil Reais para os cofres públicos. Magno prometeu entregar a clínica de olhos em dois meses e a nova UTI em agosto. O prefeito, que em dois anos e meio recebeu só de royalties pouco mais de meio bilhão, disse que aposta no esporte para incrementar o turismo na baixa temporada e que tem aumentado a segurança na Marina para evitar as constantes brigas nos passeios de barco.

São Pedro da Aldeia

O Teatro Municipal Atila Costa, de São Pedro da Aldeia, será reinaugurado amanhã, após obras de reforma executadas com recursos do Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura, do Ministério do Turismo. Uma série de apresentações artísticas gratuitas estão previstas para a sexta. O revestimento do interior do prédio foi totalmente renovado, com troca do forro termo – acústico e de todo o carpete para piso, além de revestimento das paredes com tecido isolante. Na área do estacionamento, também foram executadas obras de drenagem e calçamento. Com capacidade para 392 pessoas, o Teatro Municipal é o maior teatro da Região dos Lagos. O espaço foi inaugurado em 2008 e em 2010 foi batizado com o nome do professor aldeense, ex-procurador-geral municipal e articulador cultural na cidade, falecido em 2006.

Iguaba Grande

Os vereadores Alan Rodrigues e Luciano Silva foram vistos em Brasília. Segundo informações, eles estavam batendo de porta em porta pedindo recursos para o município de Iguaba. Parece que as malas viram cheias. A dupla chega amanhã de viagem.

Araruama

Grandes shows com renomados músicos nacionais vão marcar a 2ª edição do Araruama Literária. O evento, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura e Turismo, vai acontecer entre os dias 26 e 28 de maio, na Praça Menino João Hélio, das 09 às 22h, e vai contar com grandes shows nacionais, que prometem levantar o público, como Banda Ira, Paralalamas, Toni Garrido.

Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá uma Audiência Pública no próximo dia 29 de maio (segunda-feira), às 10h, na Câmara Municipal de Armação dos Búzios. O objetivo é apresentar o relatório detalhado sobre a saúde municipal durante o primeiro quadrimestre de 2023 (janeiro a abril).