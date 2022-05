O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 25

São Pedro da Aldeia

Os atletas amadores de São Pedro da Aldeia poderão ser beneficiados com bolsas entre R$ 300 e R$ 500 Reais mensais. É o que prevê projeto de lei do prefeito Fábio do Pastel que tramita na Câmara. O projeto institui no município o programa Bolsa Atleta que vai beneficiar, anualmente, trinta atletas do município de modalidades olímpicas e não olímpicas. Uma comissao que ainda será formada será responsável pela concessão, renovação ou extinção do incentivo.

Os atletas que integrarem o ranking estadual receberão R$ 300 Reais por mês. Os ranqueados em competições nacionais terão direito a R$ 400 Reais e aqueles que figurarem no ranking internacional receberão R$ 500 Reais.

Araruama

A Saúde em São Vicente de Paulo, distrito de Araruama, virou caso de polícia. O administrador do Hospital, Toninho da Saude, registrou Boletim de Ocorrência, contra o sargento da PM conhecido como “Aquino do Papa”. Toninho disse que foi agredido com um soco no rosto no momento em que acompanhava a equipe da ambulância no socorro a um paciente no distrito. Ele disse que também foi ameaçado pelo policial que chegou a puxar a arma. O policial, critico feroz do governo da prefeita Livia Belo, a Livia de Chiquinho, e conhecido pelos polêmicos vídeos e lives nas redes sociais, negou as acusações e disse que Toninho apela para o vitimismo para não responder por omissão de socorro.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande Alan Rodrigues e Luciano Silva continuam em Brasília com a volta prevista para está quinta-feira (26). Segundo a dupla, o deputado federal Gutemberg Reis conseguiu emendas no valor de R$ 2 milhões, para aquisição de ambulâncias e maquinários para a agricultura. É só alegria!

Cabo Frio

O curta-documentário “Sou Point 44 amor, um arco Íris- multicor”, do sociólogo e cineasta cabofriense Márcio Paixão será lançado, esta noite em Cabo Frio. O filme também sera exibido no Charitas, na sexta, e na Praça do São Cristovão, no sábado, com sessões às sete da noite.

Búzios

Em Búzios depois do discurso feito na sessão da câmara desta terça-feira (24), todo mundo quer da “dor” de dente do vereador Dida Gabarito. Os fofoqueiros de plantão estão dizendo que o vereador, Uriel Da Saúde, já esteve com o dentista para marcar a ida de Gabarito ao consultório. Só tem muita gente na fila. Que coisa!

Arraial do Cabo

Surgiu está semana em Arraial do Cabo que o chefe de Gabinete do vereador Rogério Simas estava querendo vestir a camisa da esquerda em Arraial do Cabo. O Jornal de Sábado não conseguiu contato o próprio, Marcão da Fuzaca, mas apurou que foi alarme falso. Tudo não passou das fofocas do Sombra cabista.