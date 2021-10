O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 27

Iguaba Grande

O presidente da Câmara de Iguaba Grande, Balliester Werneck, é o aniversariante desta quarta-feira (27), em Iguaba Grande. O vereador foi muito festejado na cidade. Na câmara, rola que o vereador Junior Bombeiro tratou de presentia-lo com um pacote de bala Juquinha. Que coisa!

Cabo Frio

Cabo Frio não vai transferir o feriado do Dia do Servidor, nem decretar ponto facultativo na próxima sexta-feira ou na segunda, véspera de Finados, feriado nacional. A prefeitura informou, em nota, que será ponto facultativo, nesta quinta-feira, Dia dos Servidor mas, na sexta e na segunda-feira, todas as repartições funcionarão normalmente, das 8h às 17h.

Búzios

Os vereadores de Búzios aprovaram, na sessão de ontem, um projeto de lei que pune com a suspensão do mandato, por sessenta dias, o vereador que publicar ou compartilhar notícias falsas, as chamadas fake news, nas redes sociais. O projeto, de autoria do vereador Gugu de Nair, foi aprovado por unanimidade na sessão desta terça-feira. O texto será incluído no Código de Ética e Decoro Parlamentar. O vereador frisa que notícias falsas prejudicam a população e a atuação do poder público, alem de servir como arma para atacar pensamentos contrários, a imprensa e instituições. A resolução segue para publicação.

Araruama

O calendário de vacinação contra a COVID 19 em Araruama vai ser alterado na próxima semana, por conta do feriado de finados na terça-feira. A vacinação da segunda dose da Pfizer para pessoas de 22 a 24 anos, terá início na quarta-feira. Os homens serão vacinados pela manhã. As mulheres da mesma idade serão imunizadas na parte da tarde. Na quinta-feira, Araruama vacina pela manhã os homens de 23 anos; e na parte da tarde, as mulheres. Na sexta-feira, a imunização prossegue com a vacinaão dos homens de 22 anos de manhã e das mulheres da mesma idade a tarde.

São Pedro da Aldeia

A Câmara de São Pedro da Aldeia aprovou, em segunda votação e por unanimidade, na sessão de ontem, projeto de lei que obriga o prefeito Fábio do Pastel a inserir o Código QR, nas placas de obras públicas. O projeto dos vereadores Jean Pierre e Mislene de André segue para sanção ou veto do prefeito. Na semana passada, o vereador Isaias do Escolar cobrou transparência do governo e a atualização do portal no site da prefeitura. O vereador lembrou que o serviço de transporte escolar está em funcionamento, mas não há informações sobre a forma de contratação da empresa no portal, já que a licitação, após duas chamadas, não teve empresas interessadas.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo realizou, nesta terça-feira, o coquetel de lançamento do Circuito Gastronômico Temperos de Arraial do Cabo. O evento, realizado pelo Convention & Visitors Bureau, em parceria com a AMHAR, Sebrae e Secretaria de Turismo, aconteceu na Pousada Casa da Praia, na Praia dos Anjos e reuniu a imprensa, além dos donos de restaurantes participantes e autoridades. A iniciativa visa fomentar o Turismo por meio da gastronomia, proporcionando uma experiência diferenciada aos visitantes e turistas, e dos próprios cabistas. Os pratos são inspirados na culinária local. Segundo a Secretaria de Turismo, essa foi a premissa para a inscrição dos restaurantes, que todos eles elaborassem um prato com especiarias típicas da cidade. No total, 21 estabelecimentos estão inscritos no circuito, que vai acontecer do dia 01 a 30 de novembro.