O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 27

São Pedro da Aldeia

O preço da passagem nos Ônibus alugados pela prefeitura de São Pedro da Aldeia a Auto Viação Salineira será de R$ 2 e 50 Centavos. O prefeito Carlos Fábio da Silva, o Fábio do Pastel, encaminha a Câmara, nesta quarta-feira, Projeto de Lei fixando o valor da tarifa. Os Ônibus, de acordo com a prefeitura, entram em operação a partir de 9 de agosto e vão circular com nova identidade visual, nas cores azul e verde. O valor arrecadado com a passagem será destinado aos cofres públicos. O governo que decidiu manter as onze linhas já existentes no município, entre elas, Baleia, Base, Sudoeste, Boa Vista e Alecrim, ainda não informou quais terão ar condicionado. A linha São Pedro X Farmácia Velha vai atender também aos moradores da Sergeira e Três Vendas.

Cabo Frio

O esquema de candidaturas laranjas de mulheres para driblar a cota mínima de gênero já levou a cassação de 17 vereadores, em três estados, desde 2020.

Os processos revelam casos em que as candidatas sequer sabiam que estavam concorrendo ou se empenharam pela eleição de outros nomes, incluindo familiares. Em Rio das Ostras, os vereadores Rodrigo Jorge Barros e Tiago Barbosa, também foram cassados depois que duas canddiatas chegaram a pedir votos para terceiros nas redes sociais. Em Cabo Frio oito tem mandato ameaçado por fraude.

Iguaba Grande

O vereador Adriano Marink, o Tikinho, questionou o presidente da Câmara de Iguaba Grande o motivo pelo qual ainda não foi marcada a data da eleição da mesa diretora Câmara Municipal. A resposta foi que o presidente tem até 21 de dezembro para realizar a eleição. Na verdade o tema vêm tirando o sono de muitos edis.

Araruama

A reunião política no Hotel Ver a Vista, em Araruama, na noite desta terça-feira, com os deputados Leo Vieira, estadual e Gutemberg Reis, segundo o vereador Eloi Ramalho, foi um sucesso. O disse que viu Eloi Ramalho e João Pinto chorando de emoção.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, começou o dia hoje tomando um café com o deputado estadual, Dr. Serginho, em gabinete. Bem que o Sombra, tentou descobrir o teor da resenha, mas não foi possível. Claro que deve ser relacionado ao momento pré eleitoral.

Búzios

Os fofoqueiros de plantão de Búzios andam falando que os vereadores Niltinho de Beloca, Gugu de Nair e Aurélio Barros, estão fazendo reuniões diariamente para tratar da questão da eleição da mesa diretora. O lanche servido, segundo os linguarudos, é preparado por Lorran Silveira. O que isso significa?