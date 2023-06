O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 28

São Pedro da Aldeia

Amanhã é Dia de São Pedro, padroeiro de São Pedro da Aldeia. O dia será marcado por missas em três horários diferentes, benção dos objetos religiosos, procissão marítima e terrestre, além dos shows do cantor Tony Allysson, do grupo Roda do Sol e Monobloco. A novena do Santo Padroeiraop será encerrada esta noite com uma noite de caldos, pastéis e petiscos com música ao vivo. As comemorações amanhã terão início às seis da manhã com tradicional alvorada, seguida pelo hasteamento da bandeira. Logo após, uma missa especial na Matriz. A procissão marítima e terrestre em homenagem a São Pedro e a Missa Campal estgão marcadas parfa às quaro da tarde. Os shows começam às oito da noite na praça Agenor Santos com o cantor Tony Alysson e seguem às com o grupo de forró Roda do Sol e Monobloco.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, quer que a concessionária ENEL informe o cronograma da retirada dos postes de energia elétrica da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no trecho entre o antigo Pórtico e o trevo da BarBuda, em Geribá. A prefeitura solicitou no início das obras de alargamento da pista a realocação dos postes que estão entre os estacionamentos dos carros e a via. Com o avanço das obras os postes ficaram expostos, ocasionando um transtorno aos motoristas, além de oferecer perigo aos pedestres. A situação provocou um acidente ontem com uma máquina da prefeitura e para o poste não cair e causar um apagão, a Enel fez um serviço emergencial concretando o mesmo. A imagem ganhou as redes sociais e provocou uma enxurrada de críticas ao governo.

Cabo Frio

O vereador de Cabo Frio Roberto de Jesus, do MDB, anunciou, ontem, na tribuna da Câmara, que vai pedir o impeachment do prefeito José Bonifácio. O vereador garante que o prefeito cabofriense não tem docondições de saúde de governar o município. O vereador disse que a situação ficou clara na entrevista que o prefeito concedeu a Rádio Litoral FM na última sexta-feira, no gabinete da prefeitura encerrando a série “A Hora do Prefeito”. Jesus lembrou que o prefeito assumiu na enbtrevista que não tem condições de andar com a intensificação do tratamento contra o câncer de fígado. O vereador chamou de abutres os secretários que segundo ele, impedem que o prefeito se afaste. Jesus quer a convocação da vice Magdala Furtado para esclarecer as denúncias de que José Bonifácio não governa desde abril e afirmou que o município não pode ser governado por um marinheiro que não é o capitão.

Arraial do Cabo

O Centro Oftalmológico Jairo Pinto de Oliveira, em Arraial do Cabo, já iniciou suas as atividades. A unidade está localizada na Avenida Leonel de Moura Brizola, nº 35, no centro e funcionará das 8h às 17h para atendimento ao público. De acordo com informações da secretaria de Saúde, para ser atendido no local o paciente deverá ter um encaminhamento da unidade da Estratégia da Saúde. As marcações continuam sendo feitas na secretaria de Saúde.

Araruama

Daniela Soares, a moça da lista da prefeita, Lívia de Chiquinho e do primeiro ministro Chiquinho da Educação, já está atendendo pelo no nome de Daniela de Lívia. O casal da Educação, pelo visto, vai mesmo apostar para 2024 em seu nome. Uma coisa ninguém tem dúvida, os padrinhos são muito fortes.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande inicia as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023, destinado para contratação temporária de profissionais nas áreas educacional, saúde e administrativa. O período de inscrição será do dia 28 de junho a 13 de julho, através do site www.ibdoprojetos.org.br e terá uma taxa de inscrição mediante ao cargo escolhido. O edital já está disponível no site. Através do site do IBDO Projetos, estarão disponíveis o Edital e seus Anexos, o requerimento de inscrição e o boleto bancário. São 480 vagas no total, sendo 125 da área de educação que contempla Auxiliar de Secretaria Escolar e Monitor para alunos com deficiência; Para a área da Saúde, são 93 vagas entre médicos, sanitarista, massoterapeuta, maqueiro, cuidador, dentista e auxiliares odontológico e de enfermagem; as outras 262 vagas são para a Administração, ofertando vagas para cozinheiros, auxiliar de serviços gerais, eletricista, servente de obras, vigia, pedreiro, recepcionista e motorista.