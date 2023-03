O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 29

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que o “bonde” do primeiro ministro, Chiquinho da Educação, está cada dia mais unido. Segundo informações, a marcação está tão forte que o vereador Oliveira ficou até com a pressão arterial nas alturas. O novo reforço é o vereador Elói Ramalho.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, está em Brasília participando da 24a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O chefe do executivo aldeense acompanhou a programação de ontem, que contou com a presença do vice- presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. O evento é promovido pela Confederação Nacional de Municípios e tem como objetivo promover o debate de questões federativas e a construção de políticas públicas. Na oportunidade, o prefeito se reunirá com parlamentares em busca de investimentos para São Pedro da Aldeia. De acordo com a organização, mais de quatro mil municípios estão sendo representados no evento. Além deles, o evento conta com representantes do Governo Federal, do Congresso Nacional e especialistas no tema.

Maricá

Três novas linhas de ônibus intermunicipais foram anunciadas para Maricá. O anúncio foi feito nesta pelo prefeito Fabiano Horta e pelo secretário estadual de transportes, Washington Reis, e vai facilitar o deslocamento da população para as cidades vizinhas e também das regiões Serrana e dos Lagos. As novas linhas têm destino para Nova Friburgo, Cabo Frio e São Gonçalo. De acordo com o secretário de transporte, a expectativa é de que os novos destinos entrem em operação já no mês de maio. Apesar de serem três cidades específicas, outros municípios serão contemplados com paradas durante o trajeto como Itaboraí, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Araruama, entre outras cidades.

Saquarema

Vem aí mais uma edição do Saquarema Country Fest. Durante quatro dias, o distrito de Sampaio Corrêa será o destino de moradores e turistas que curtem o estilo de vida country. A terceira edição do evento acontecerá entre os dias 27 e 30 de abril, no Parque de Exposições de Saquarema. O local fica localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, ao lado do Polo do Conexão do Futuro. A festa irá reunir grandes nomes do sertanejo e do pagode no palco principal que será montado na arena. No dia 27, o show é com a dupla Zé Neto e Cristiano. Já no dia 28, o cantor Tierry sobe ao palco. Dia 29, a festa muda de ritmo com o show do cantor Mumuzinho. Encerrando a terceira edição do Saquarema Country Fest, a cantora Naiara Azevedo se apresenta no dia 30.

Cabo Frio

Até sexta-feira a Prefeitura deCabo Frio vai cadastrar comerciantes do bairro Jacaré interessados em participar do programa Moeda Social Itajuru. O cadastro será realizado das 9h às 15h, na Rua Faustino Alves, no 3, em frente à drogaria do bairro. Os comerciantes que desejam participar devem comparecer ao local com documentos originais e cópias de identidade, CPF, CNPJ e comprovante de endereço do estabelecimento. Este será o quinto bairro a receber a ampliação do programa, que foi implantado em outubro de 2021. O programa beneficiará 500 famílias com 220 itajurus por mês, equivalente a R$ 220. O benefício pode ser utilizado para a compra de alimentos, medicamentos e outros artigos de primeira necessidade.

Búzios

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios está com novas vagas de emprego disponíveis no Balcão de Empregos. Entre as vagas disponíveis estão: Recepcionista, pintor, Garçom, Padeiro, Camareira e muitas outras funções. Para concorrer a uma dessas vagas é só enviar o currículo pelo whatsapp (22) 99707-2077.

Arraial do Cabo

Haja pó de café para tanto café em Arraial do Cabo. No Cabo o que se fala é que chegar perto do ex-prefeito Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, é a certeza de que vai ser convidado para um café daquelas. Ao ser perguntado sobre o café com os pecadores na Marina, Andinho jurou que só falou de pesca e defeso.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro que o vereador Luciano Silva teria sido convidado para assumir uma pasta no governo do prefeito Vantoil Martins, mas preferiu ficar na Câmara. Será que é verdade?