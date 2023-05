O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 04

Saquarema

A Câmara Municipal de Saquarema pode revogar a homenagem aos dois policiais militares acusados do estupro de uma jovem na cidade. A informação é do vereador de Saquarema Abraão da Melgil autor do projeto que condecorou os PMs por bravura. Ele usou uma rede social, ontem, para divulgar nota em que justifica a homenagem. O vereador, que não cita em nenhum momento a palavra estupro, lembra que a condecoração foi aprovada pelos vereadores em dezembro de 2022 e, na época, os dois eram profissionais de destaque realizando prisões em flagrante e apreensıes de drogas. O vereador, que preside a Comissão de Segurança, disse que a Câmara poderá revogar a homenagem caso se comprove a omissão no dever de agir e ressaltou que espera que os fatos sejam esclarecidos e os culpados punidos.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins disse, ontem, durante entrevista ao programa “A Hora do Prefeito”, que tem uma carta na manga caso seja cassado e a Justiça determine a realização de eleições suplementares em Búzios. Alexandre e o vice Miguel Pereira foram condenados em primeira instância por compra de votos nas eleições municipais, mas o julgamento no TSE ainda não tem data marcada. Alexandre disse que não trabalha pelo poder, que tem um projeto de cidade, um bom time e o nome quem vai apoiar, em caso de nova eleição, vai aparecer na hora certa. O prefeito, na entrevista, voltou a defender a construção de um autódromo em Búzios.

Cabo Frio

O secretário de Saúde de Cabo Frio, Janio Mendes, em entrevista ao programa Bom Dia Litoral, na manhã desta quinta-feira (04), ao ser perguntado sobre a possibilidade do ex-prefeito Marquinho Mendes ser candidato pelo PDT, em 2024, disse que ele é um vice para José Bonifácio. Janio Mendes ainda acrescentou que Marquinho também pode ser candidato a prefeito e buscar a presidência da Câmara. O moço causou.

Arraial do Cabo

A construção da primeira escola no bairro Novo Arraial já começou. A unidade escolar vai receber uma infraestrutura moderna, quadra poliesportiva e quadra de areia, além de ser toda climatizada, com 100% de acessibilidade.

Iguaba Grande

A suplente de Silvana Grimaldi vai representar as mulheres na Câmara de Iguaba Grande. A moça assume a partir desta quinta-feira (04), a cadeira do vereador Paulo Rito, que foi para a secretaria da Melhor Idade.

São Pedro da Aldeia

O aniversário da cidade promete 3 dias de muita festa e música. Nos dias 13, 14 e 15 de maio, as atrações locais abrem as noites de shows a partir das 20h, na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz). Confira as atrações principais: Sábado 13/05 – Samuel Messias (gospel), Domingo 14/05 – Onze:20, Segunda-feira 15/05 – Xande de Pilares.

Araruama

O vereador de Araruama Rodolfo Buda será entrevistado nesta sexta-feira (05), no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM. O vereador vai falar sobre seu Projeto Lutando pela vida e das atividades do CT Rodolfo Buda.