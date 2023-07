O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 06

Cabo Frio

A Secretária de Relações Institucionais de Cabo Frio, Daniella Mendes, classificou de “suja” a cobertura de sites da região sobre a saúde do prefeito José Bonifácio, que segue internado no Complexo Hospitalar de Niterói para tratamento de um câcner de fígado. A declaração, em tom desabafo, foi dada ontem para desmentir mais uma fake news divulgada na região de que o estado de saúde do prefeito José Bonifácio teria se agravado e ele estaria entubado e em coma. Daniela visitou o prefeito e contou que José Bonifácio está usando apenas uma sonda nasal, não está sedado e segue lúcido já se alimentando e fazendo sessões com a fonoaudióloga. De acordo com a secretária, os sites que estão divulgando notícias falsas sobre o estado de saúde do prefeito, estão sendo usados politicamente e tem o objetivo manipular a opinião pública, implantar o caos e o desespero.

Búzios

A histórica Capela de Sant’Anna, em Búzios, será palco, até domingo, da primeira Festa do Divino Buziana com missas, barraquinhas de comidas típicas, shows musicais além de procissões, inclusive marítima, e distribuição de doces. A festa vem sendo preparada desde 2015, através de pesquisa junto aos devotos de Sant’Anna, e da Sociedade Civil, com ajuda do ex-pároco de Búzios, padre Cosme Navarro, do padre da Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, Douglas, e do vigário paroquial, padre Lucas. Há três meses a Bandeira do Divino está visitando os moradores e comerciantes do município. O secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Luiz Romano Lorenzi, lembra que a festa caiçara é carregada de símbolos, cores, significados que só o povo simples sabe explicar em sua devoção.

Arraial do Cabo

Às 16h, tem a A Feira Turística e Cultural do Xaréu, evento que caiu no gosto do cabista e dos turistas. Em sua 4ª edição, o evento será realizado na Praça da Bíblia, até às 22h, novamente em clima caipira de festa julina. Paula Soul e o Trio Massambaba, vão animar a feirinha com muita música. Já na Praça do Cova, o cabista Alexandre Pantoja vai ter o maior desafio de sua carreira, em Las Vegas. O cabista vai disputar seu primeiro cinturão contra o atual campeão da categoria peso-mosca, o mexicano Brandon Moreno. Um telão será montado no espaço, com transmissão a partir das 20h. Tudo de graça. Na segunda-feira, dia 10 de julho, às 18h, será inaugurada a Clínica de Castração Animal, localizada na Rua da Amizade, número 25, no Distrito de Monte Alto. A iniciativa tem como objetivo principal reduzir a quantidade de animais de rua por meio da castração. Com a previsão de atender 20 cães e gatos por semana, a clínica dará prioridade aos animais que foram abandonados.

Araruama

Nesta terça-feira, dia 04, aconteceu mais uma edição da Formatura dos Alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Desta vez reuniu 278 alunos do 5º ano de 5 unidades da rede municipal de ensino de Araruama na quadra da Praça Escola Prefeito Afrânio Valladares, no bairro Itatiquara. O Proerd tem a finalidade de capacitar os jovens alunos da rede pública de ensino com informações e orientações sobre o combate à violência e às drogas. O programa já tem mais de 30 anos de existência. Responsável pelo 25º Batalhão de Polícia Militar de Cabo Frio, o Tenente-Coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira reforçou a importância do programa. “O Proerd planta uma sementinha em cada criança para que ela possa germinar e multiplicar frutos, levando esses ensinamentos para o resto da vida”, destacou o comandante.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande inicia as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023, destinado para contratação temporária de profissionais nas áreas educacional, saúde e administrativa. O período de inscrição será do dia 28 de junho a 13 de julho, através do site www.ibdoprojetos.org.br e terá uma taxa de inscrição mediante ao cargo escolhido. O edital já está disponível no site. São 480 vagas no total, sendo 125 da área de educação que contempla Auxiliar de Secretaria Escolar e Monitor para alunos com deficiência; Para a área da Saúde, são 93 vagas entre médicos, sanitarista, massoterapeuta, maqueiro, cuidador, dentista e auxiliares odontológico e de enfermagem; as outras 262 vagas são para a Administração, ofertando vagas para cozinheiros, auxiliar de serviços gerais, eletricista, servente de obras, vigia, pedreiro, recepcionista e motorista.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou presença na quarta edição da Conlestech, evento promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste), nesta quarta-feira (05/07). O secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, o diretor da pasta, Sandro Bouth, e o secretário adjunto de Fazenda, Gustavo Amoêdo, e a coordenadora do Centro Municipal de Reabilitação, Fernanda Suzarte, representaram o município na ocasião.