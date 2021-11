O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 11

Cabo Frio

A juíza da terceira Vara Cível de Cabo Frio, Silvana da Silva Antunes, determinou que seja realizada perícia técnica no Hospital de Tamoios, em caráter de urgência. O objetivo é comprovar que a empresa DANFE Construção apesar de ter recebido o valor do contrato integralmente, nao entregou o prédio em condições de funcionamento. De acordo com a prefeitura, a empresa executou apenas metade dos serviços previstos, apesar de ter recebido integralmente, por isso, o governo quer que a justiça determine o término das obras, para que a unidade volte a funcionar.

Búzios

Os secretários de Esportes Gugu Braga e de Turismo Dom de Búzios, encaminharam pedido de autorização a Câmara para se ausentarem do país em viagem oficial à Argentina, no período de 18 a 26 de novembro. O objetivo da viagem é trazer para o município o Torneio Internacional de Futebol “Paixao das Multidões”, previsto para agosto de 2022 e fomentar o turismo e a economia da cidade.

Araruama

A vereadora de Araruama Roberta Barreto, passa bem após ser submetida, ontem, a uma cirurgia de emergência. Ela passou mal de madrugada. O Secretário de Agricultura do município, Claudio Barreto, marido da vereadora, nao revelou detalhes do diagnóstico que levou a parlamentar ao procedimento, mas pediu uma corrente de oração aos amigos, através de postagem numa rede social. A cirurgia, de acodo com ele, foi um sucesso e Roberta Barreto, ativista da causa animal, já se encontra no quarto. O marido não informou quanto tempo ela deve se afastar do trabalho na Câmara.

Arraial do Cabo

Com a proximidade da temporada de verão, a Prefeitura de Arraial do Cabo vem intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. Durante esta semana, foram realizadas campanhas educativas na Praça Guarany com a participação da população e no Parque Público com a Guarda Mirim. Durante o evento, o setor de Controle de Vetores, falou sobre formas de prevenção e combate ao mosquito. Entre as orientações, é fundamental manter bem tampadas caixas, tonéis e barris de água. O lixo dever ser colocado em sacos plásticos, garrafas devem ser guardadas com a boca para baixo e outras. A Guarda Mirim também recebeu orientações sobre formas de prevenção a animais peçonhetos como cobras, aranhas, escorpiões e outros. Nos próximos dias a campanha será estendida aos distritos.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins de Iguaba Grande, promoveu na manhã desta quinta-feira (11) de novembro um café para os vereadores, com o objetivo de aproximar o executivo do legislativo. O que chamou a atenção foi o não comparecimento de três membros da mesa diretora da Câmara. O homem da mangueira, vereador, Junior Bombeiro, Junior Negão e Balliester Wernec, não foram vistos por lá.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, passou quase toda semana em Brasília e deve retornar na noite desta quinta-feira (11). Segundo informações, Fábio do Pastel, vem com muitas novidades.