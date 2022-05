O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  quinta-feira, dia 12

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vai conhecer, esta noite, os dois finalistas do Beach Soccer adulto do Fest Verão. O Estação Beach Soccer e Bandeirante da Baleia fazem a primeira semifinal. Estação chega a decisão, invicto e com cem por cento de aproveitamento. O Bandeirante foi o sexto na classificação geral da primeira fase da competição com seis pontos. Portinho, o atual campeão e Cruz Azul fazem o segundo jogo da noite. A partida, que muitos estão encarando como uma final antecipada, está marcada para as nove da noite. Os dois times entram em campo sem conhecer o gosto da derrota da competição, mas apenas um chega a decisão.

Iguaba Grande

Iguaba Gande vai beneficiar 120 famílias em situação de vulnerabilidade social com R$ 120 Reais por mês, através da moeda social de transferência de renda batizada de Caboclinho. A moeda foi apresentada ontem para vereadores, secretários e funcionários. Para receber o caboclinho é necessário estar com o CAD-Único atualizado há pelo menos dois anos; possuir renda mensal de metade do salário mínimo e morar em Iguaba.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio votou na sessão desta quinta-feira o veto do prefeito José Bonifácio a um projeto do vereador Vanderson Beto, que proíbe a atividade de flanelinha no município. A Guarda Municipal será a responsável por coibir a exploração da atividade, de acordo com o projeto, e sempre que necessário poderá acionar a PM e conduzir o flanelinha a Delegacia de Polícia para registro.

O vereador acusa os flanelinhas de ameaçar motoristas e defende, na justificativa do projeto a criação no município de dados com as informações de registro dos guardadores de automóveis para impedir a atuação deles na cidade. Caso a Câmara derrube o veto, o projeto vira lei.

Búzios

A prefeitura de Búzios informou que o pagamento da ajuda de custo de R$ 1.500 Reais dos universitários, referente a janeiro, fevereiro, março, abril e maio foi realizado ontem

Um erro de transmissão da Caixa impediu o repasse na terça. O pagamento de 20 alunos não ocorreu devido problema na identificação da conta ou banco. Esses universitários devem se dirigir a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Arraial do Cabo

O primeiro dia de regatas já vai começar. Quase 200 atletas, de 8 Estados brasileiros participam da Copa Brasil de Vela de Praia, que acontece na Praia dos Anjos até o próximo domingo (15). A competição é realizada pela Confederação Brasileira de Vela, com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias de Governo, Eventos, Esporte e Lazer, Turismo, Ambiente e Saneamento, FUNTEC e Associação dos Meios de Hospedagem de Arraial do Cabo (AMHAR).

Araruama

Tá marcado para está segunda-feira (16), o lançamento da pré-candidatura a deputado estadual, do ex-prefeito, Chiquinho Da Educação. Dizem os vereadores da bancada da prefeita, Lívia de Chiquinho, que estão preparando grandes caravanas para o evento. Na Praça da Bíblia, só se fala nisso. Quem vai levar mais amigos?