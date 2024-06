O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 13

Búzios

A Prefeitura de Búzios inaugurou a Sala Vini Jr. da Escola Municipal Quilombola Professora Lydia Sherman, no bairro Baía Formosa. A equipe da escola participou e venceu o desafio nacional “Escolas bailam com o Vini”, promovido pelo Instituto Vini Jr. O Centro de Tecnologia é uma parceria entre o instituto do craque, e o instituto de DJ Alok. O prefeito Alexandre Martins destacou a inspiração que o jogador representa para as crianças de Búzios: “Vini Jr. é mais do que um jogador de futebol talentoso; ele é uma fonte de inspiração para nossas crianças. Que cada criança que passe por estas salas encontre no Vinicius não apenas um ídolo esportivo, mas também um exemplo de perseverança e superação”.

Araruama

A Secretaria de Saúde alerta que a gripe é uma doença séria, que pode ser agravada para outros quadros, como pneumonia e a síndrome respiratória grave, podendo levar a morte dos pacientes. E mesmo diante da gravidade, o Estado do Rio fez um alerta há poucos dias sobre a baixa adesão da população em relação à vacina. A cobertura vacinal no estado está em apenas 27, 44%. Em Araruama a situação não é diferente. Por isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, faz um alerta aos moradores para que venham se imunizar o mais rápido. No município a vacina contra a gripe está disponível em todas as unidades de saúde.

Além disso, a Secretaria de Saúde vai realizar uma grande mobilização no dia 20 de junho, das 09h às 16h, na Praça da Bíblia, para vacinar pessoas de todas as idades (a partir de 6 meses). O objetivo é aumentar a cobertura, principalmente nesse período em que as temperaturas estão mais baixas, o que facilita a sobrevivência e transmissão do vírus.

Portanto, compartilhem essa informação e conscientizem as pessoas ao seu redor. Vacinar é um ato de amor!

Arraial do Cabo

Nesta quarta-feira (12), a Secretaria do Ambiente e Saneamento realizou uma reunião dedicada à elaboração do Plano de Combate ao Lixo no Mar, alinhado com os planos estadual e nacional. Foram debatidos temas e soluções para problemas ambientais, e as propostas discutidas serão reunidas num documento e encaminhadas ao executivo para debate e posteriormente virar lei, visando a implementação de políticas que beneficiem o meio ambiente, com foco na diminuição do descarte de resíduos nos oceanos, especialmente o plástico. O plano busca enfrentar um dos principais problemas ambientais atuais, que afeta diretamente a vida de pessoas que dependem do mar, como pescadores e trabalhadores do setor turístico. O governo federal estima que até 2050 os oceanos estejam livres de plásticos. A Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, que já atua com diversas ações ambientais, pretende alinhar suas iniciativas ao programa estadual tanto a curto quanto a longo prazo. O plano elaborado será submetido à consulta pública e tem lançamento previsto para setembro.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio em parceria com o Grupo Carone vai promover o 1º Feirão de Empregos do Balcão de Empregos Municipal. A iniciativa marca a chegada do conglomerado à cidade, que está construindo sua primeira loja no Estado do Rio de Janeiro. O Feirão de Empregos vai acontecer nos dias 28 de junho, 5, 19 e 26 de julho, nas instalações da Universidade Estácio de Sá, das 9h às 17h. O Grupo Carone disponibilizará mais de 250 vagas em diversos cargos, desde administrativos até gerenciais, além de oportunidades para Jovens Aprendizes. Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 5.000,00, com benefícios inclusos. Interessados em participar devem comparecer ao evento munidos dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Saúde, informa que iremos iniciar, a partir de hoje (14), a Campanha de Vacinação contra a Dengue. O público alvo são de 10 a 14 anos, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). A imunização ocorrerá na Central Municipal de Imunização (Materno-Infantil) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das 8h às 17h. Necessário ter em mãos a Caderneta de Vacinação, CPF e Cartão do SUS. O Brasil é o primeiro país a receber a vacina do sistema público de saúde. Vale ressaltar que a vacinação será uma aliada em conjunto com as estratégias no combate à dengue.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e Aliança Empreendedora, estão oferecendo vagas em diversos cursos voltados às mulheres da cidade. As inscrições estarão abertas na próxima segunda-feira, dia 17, das 10 às 14 horas, na sede da Secretaria da Mulher, na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, n° 16, em Bacaxá (rua ao lado da Ricamar Pneus). Ao todo, são oferecidos 15 cursos gratuitos no formato on-line, que buscam capacitar as mulheres para que elas possam empreender e, dessa forma, conquistar sua autonomia econômica. As aulas vão acontecer por meio da plataforma “Tamo Junto”, desenvolvida pela Aliança Empreendedora. A formação inclui videoaulas, artigos e ferramentas de gestão para facilitar o acesso do microempreendedor, tornando sua jornada de crescimento prática e continuada. Ao final, serão entregues certificados para as alunas concluintes.