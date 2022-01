O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 13

Búzios

Búzios confirmou o primeiro caso da variante “Ômicron da COVID-19” na cidade, após sequenciamento genético. A Secretaria de Saúde, entretanto, nao informou se o paciente já está recuperado, nem se é homem ou mulher. O secretário de Saude, Leonidas Henringer, disse que apesar do aumento expressivo de contágio, o Índice de internação no município é baixo e lembrou que Búzios já vacinou mais de 90% da população com a segunda dose. Leandro frisou que a população deve estar atenta ao uso adequado de mascara de proteção facial e aconselhou manter o distanciamento social, evitar aglomerações, fazer o uso do álcool em gel e lavar constantemente as mãos.

Cabo Frio

A Associação dos Blocos Carnavalescos de Cabo Frio, em nota, cancelou a programação de carnaval devido ao grande número de pessoas infectadas pelo vírus da gripe e ao aumento de casos de COVID. O presidente da entidade, Joir Almeida dos Reis, frisa que a decisão é para preservar vidas diante da impossibilidade de realizar o evento com margem de segurança capaz de garantir entretenimento sem elevado risco a população. O princpal bloco de arrastão da cidade, o Das Damas, também anunciou, ontem, o cancelamento dos desfiles de domingo e terça-feira de Carnaval.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia cancelou a programação de Carnaval. O anúncio foi feito ontem, através de nota divulgada pela prefeitura numa rede social. O governo aldeense informou que não irá realizar nenhuma programação. A decisão, de acordo com a nota, foi tomada em virtude da instabilidade no cenário epidemiológico. O município registrou 48 novos casos de COVID nos últimos três dias, segundo boletim divulgado pela secretria de Saúde.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Obras, retomou, nesta semana, a operação tapa buracos no Município. O objetivo é restaurar trechos danificados, principalmente por conta das chuvas dos últimos dias. De acordo com o Secretário, Pedro Cajueiro, a equipe iniciou os trabalhos na Avenida Getúlio Vargas, priorizando o trajeto do ônibus circular. Em seguida serão atendidas as vias internas.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da câmara de Iguaba Grande que os vereadores Baiquinho e Luciano Silva, andaram errando alguns “passes” e Tite não gostou, ou melhor, o prefeito não gostou. Segundo um veterano da câmara, Luciano Silva é “calouro,” mas Baiquinho, com a experiência que tem, deu mole na hora de fazer a “jogada”. Que coisa!

Araruama

O vereador Carlos Russo, de Araruama, que é pré-candidato a deputado federal, está de malas prontas para o Podemos. O moço já disse que vai brigar pelo projeto Trabalho e Renda, numa parceria Prefeitura Municipal e Estado. Agora é esperar o que seu colega Elói Ramalho vai falar, visto que no ano passado, levantou o tema na Câmara e na Rádio Litoral FM, 94,5.