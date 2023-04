O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 13

São Pedro da Aldeia

O polêmico e folclórico Marcos Mala se encontrou com o ex-prefeito, Cláudio Chumbinho, tirou fotos e até ficou emocionado. Segundo os fofoqueiros de plantão, Mala teria falado só palavras bonitas para o ex-prefeito. Será que o amor voltou?

Araruama

O vereador, que é presidente da Câmara de Araruama, Nelsinho do Som, participou de um almoço com o primeiro ministro Chiquinho da Educação, na última terça-feira (11) de abril. Segundo os corredores da Câmara, Nelsinho do Som foi buscar um pouco de experiência da “raposa” política. Se fizer o dever de casa vai ficar fera. Ainda falando da política de Araruama, rola nos bastidores que Chiquinho tem uma pesquisa fresquinha sobre intenções de votos para 2024. Que curiosidade!

Arraial do Cabo

O Arraial – Cabo Frio Ciclotur Fest vai reunir ciclistas de todo o Estado neste fim de semana na região para dois dias de evento, com pedalada de mais de quatrocentos quilômetros em ritmo de passeio. No sábado, a saída está marcada para às oito e meia da manhã de Praia Seca, em Araruama.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, quer implantar o Bilhete Único nos passeios de escuna na cidade. O assunto foi discutido durante reunião, esta semana, com o presidente da Associação de Escunas, Thales Valle. O objetivo é estipular um preço mínimo que deverá ser respeitado por todas as empresas, garantindo a concorrência leal e acabando com a especulação em função da guerra de preços entre operadoras. Thales Valle defendeu o bilhete Único. Segundo ele, a iniciativa vai acabar com as abordagens indevidas na rua e manter o controle do fluxo de turistas junto a bilheteria que funcionará na Praça Santos Dumont. O Secretário de Turismo do município, Cristiano Marques, disse que o governo pretende padronizar o valor de todos os serviços turísticos da cidade.

Cabo Frio

Cabo Frio ganhou hoje um Grupamento municipal da Patrulha Maria da Penha, destinado ao atendimento, apoio e acompanhamento de mulheres vítimas de violência. O serviço, que será coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, e poderá ser acionado através do numero 153, será lançado em cerimônia marcada para às quatro da tarde na Praça Porto Rocha, no Centro. Mulheres vítimas de violência também poderão acionar a patruha presencialmente, na base da Guarda Municipal. As vítimas de violência doméstica serão encaminhadas para o Centro de Atendimento a Mulher.

Iguaba Grande

O vereador Junior Bombeiro “rodou a mangueira” nos corredores da Câmara de Iguaba, após a sessão da última terça-feira (11). O vereador queria fazer parte da Comissão de Defesa e da Segurança da Mulher, mas quando foi para reunião já estava tudo montado. Os vereadores Tikinho, Robertinho e Paulo Rito, já tratando dos assuntos. Por ser Bombeiro e fazer parte da segurança, Júnior não se conformou e saiu muito bravo da Câmara, “dizendo que era uma panelinha.” Quase que o “barraco” caiu.