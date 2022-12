O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 15

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo iniciou esta semana a instalação de aparelhos de ar-condicionado na Escola Municipal Adolpho Beranger Junior e no CIEP 147 Municipalizado Cecílio Barros Pessoa Cívico Militar. Essas são as primeiras unidades escolares a receber os equipamentos no município. Cerca de 200 ares-condicionados serão instalados pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Educação, tornando as salas de aula e salas administrativas mais confortáveis para alunos e profissionais da educação.

São Pedro da Aldeia

São Pedro inicia hoje a vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos, contra a Covid-19. O agendamento e aplicação das doses acontece na Sala Central de Imunização, na Travessa Get ̇lio Vargas, no Centro, das 8h às 16h. A imunização contra a doença segue para todos os aldeenses maiores de 5 anos de idade, exceto para crianças de 3 a 4 anos, devido a falta de doses no Estado do Rio. Assim que os estoques forem normalizados, a vacinação para essa faixa etária será retomada.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, instituiu, por meio do decreto o Gabinete Extraordinário de Verão. O objetivo é solucionar eventuais problemas e dinamizar as atividades dos órgãos públicos na questão da segurança, limpeza pública, fiscalização de posturas, trânsito, realização de eventos e orientação aos turistas. A estrutura será coordenada pelo secretário de Direitos Humanos e segurança, Ruy França, e composta pelos secretários de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago; de Obras e Serviços Públicos, Vanderson Bento; de Meio Ambiente e Saneamento; Rosalice Fernandes e pelo presidente da COMSERCAF, Heitor Fonseca. O Gabinete estará em operação até 9 de abril, visando a garantia de qualidade e eficiência dos serviços públicos, através da atuação preventiva e da adoção de medidas que visem a dinamizar as ações governamentais durante o verão.

Búzios

O secretário de Turismo de Búzios, Dom de Búzios, postou em sua rede social que teria pego covid-19 e recebeu o prefeito, Alexandre Martins, em sua residência. Dizem que na comitiva do prefeito tinha até dentista para de uma cárie dentária. No final, deu tudo certo e Dom já está curado.

Iguaba Grande

Demorou, mas o presidente da Câmara de Iguaba Grande, Balliester Wernec, convocou a eleição da mesa diretora. Será no dia 22 de dezembro, às 17h, e pelo visto, o eleito será o vereador Marcilei Lessa.

Araruama

A chegada de Mônica Costa no 5° Distrito para assumir a Subprefeitura balançou positivamente Araruama. Quem recebeu vários elogios foi a prefeita, Lívia de Chiquinho. A moça está empoderada.