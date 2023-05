O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 15

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia comemora 406 anos de Fundação nesta terça-feira (16) em alto nível com o show de Xande de Pilares. Segundo informações, o polêmico, o folclórico, Raimundo, já preparou o sapato “bicudão” para dançar até amanhecer o dia.

Búzios

Está em vigor o Decreto Municipal 2.183 assinado pelo Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, que institui a Patrulha Escolar, que ficará sob subordinação direta da Guarda Civil Municipal de Armação dos Búzios. A guarda realizará o patrulhamento preventivo nas unidades de ensino do município com o intuito de proteger estudantes e servidores, promovendo deste modo, uma cultura de paz na comunidade escolar, além do emprego de métodos e técnicas da justiça restaurativa, inclusive mediante convênios e parcerias com órgãos públicos. Além disso, a Patrulha ficará responsável por preservar a integridade física dos professores e estudantes, garantindo o atendimento de ocorrências emergenciais, visando a diminuição de violência no âmbito escolar.

Arraial do Cabo

O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um novo inquérito para investigar possíveis irregularidades em contratações feitas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento, a Emusa. A investigação apura o pagamento de contratos com trabalhadores para atividade fim com uso de royalties, o que é proibido, e aponta indícios de improbidade administrativa, podendo causar prejuízo aos cofres públicos. Segundo o inquérito, da promotora Renata Scarpa, foram contratados mais de 600 pessoas para “assessoramento técnico”, incluindo entre os comissionados aliados e parentes de políticos de Niterói. A prefeitura vem negando irregularidades. Após as últimas denúncias, contudo, foram realizadas várias exonerações. Entre os exonerados estão políticos de Arraial do Cabo, incluindo o ex-vereador e candidato a prefeito em 2020, Ton Porto. Vice-presidente da Comissão Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento da Câmara, o vereador Paulo Eduardo Gomes, do PSOL, reforçou a necessidade de uma CPI para apurar recorrentes denúncias envolvendo a Emusa.

Araruama

Entre os dias 18 e 24 de maio, a Prefeitura de Araruama, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar a II Semana da Luta Antimanicomial. O evento é organizado pela Coordenadoria de Saúde Mental e vai ocorrer na Casa de Cultura, de forma gratuita e aberta a todos. Dentre as atividades previstas na programação, estão: exposição fotográfica, apresentações musicais, oficinas, roda de conversa e teatro. O objetivo do evento é que toda a sociedade possa refletir sobre o lugar social dos usuários da saúde mental na rede pública, estabelecer conexão com a comunidade e “valorizar a pessoa e não a doença”. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Araruama.

Saquarema

Na manhã hoje, um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta ocorreu em Bacaxá, distrito de Saquarema. A motocicleta ficou embaixo do ônibus da empresa Montes Brancos, que fazia a linha Saquarema X Cabo Frio. Segundo testemunhas, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem pela direita do ônibus, que estava realizando uma manobra de virada na Rua José de Souza. Porém, o piloto conseguiu pular da moto antes da colisão acontecer, evitando um acidente mais grave. O piloto da motocicleta foi encaminhado para o Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, devido a queixas de dor, mas sem ferimentos graves.

Iguaba Grande

O secretário de Turismo de Iguaba Grande, Marcelo Durão, será o convidado do programa Bom Dia Litoral e vai falar dos festejos de aniversário de Iguaba. Marcelo Durão é vereador e atualmente comanda a pasta do Turismo da cidade.

Cabo Frio

Entrevista de Alair Correia, ex-prefeito de Cabo Frio, nesta segunda-feira (15), causou grande repercussão no meio político cabofriense. Alair chegou a dizer que realizou mais obras que, Marquinho Mendes, Dr. Adriano e José Bonifácio. A entrevista está no Instagram da Litoral FM @litoralfm