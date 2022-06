O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Búzios

Na última terça-feira, o Procon de Búzios emitiu notificação para dois estabelecimentos da mesma rede de supermercados no bairro de Manguinhos. Durante a inspeção, os agentes verificaram a exposição de produtos sem preços, alimentos com validade vencida, descarte do material impróprio para o consumo. Os estabelecimentos deverão realizar a higienização dos freezers que continham moscas mortas junto aos alimentos congelados e efetuar a substituição do termostato que se encontrava queimado. O Procon emitiu notificação de dez dias para que os estabelecimentos atendam às exigências solicitadas.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, decretou ponto facultativo nesta quinta e sexta-feira, devido ao Dia de Corpus Christi. A vacinação contra a Covid-19 e Influenza retornam na segunda-feira (20). Já o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) será mantido. Vale lembrar que os serviços essenciais e emergenciais, como segurança e limpeza urbana, obedecerão às escalas programadas por cada setor.

São Pedro da Aldeia

Nesta quarta-feira, foi entregue a obra de construção da cobertura e reforma da quadra poliesportiva Eugênio Proença Filho, na Escola Municipal Antônio Vaz da Silva, em São Pedro da Aldeia. Além do novo equipamento, a unidade passou por melhorias estruturais e revitalização do prédio, com nova pintura e serviços de manutenção que visam garantir mais conforto, segurança e qualidade de vida aos alunos e funcionários da escola. O nome da quadra é uma homenagem ao Suboficial da Marinha do Brasil que escolheu o bairro Recanto do Sol para viver seus dias como veterano.

Cabo Frio

Expandindo as ações do Programa Estadual de Integração na Segurança em Cabo Frio, policiais militares já estão atuando em novos postos, ampliando ainda mais a segurança na cidade. O policiamento foi intensificado nos arredores do Terminal; na Praça Alfredo Castro, em São Cristóvão; na Avenida Nilo Peçanha, no Centro, e na orla da Praia do Peró. A ação vem causando uma brusca diminuição no número de roubos e furtos no município.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que o “Primeiro Ministro”, Chiquinho da Educação, anda gastando a sola do sapato. Na última reunião do Governador Cláudio Castro, no Palácio, lá estava ele, com a prefeita Lívia de Chiquinho. Para registrar, o “Primeiro Ministro” tirou uma foto ao lado de Gutemberg Reis e Wilson Reis, prefeito em exercício de Duque de Caxias.

Em ordem: Lívia de Chiquinho, Gutemberg Reis, Chiquinho da Educação e Wilson Reis.

Arraial do Cabo

O secretário de Turismo de Arraial do Cabo, Marcos Simas, falou em entrevista ao Bom Dia Litoral, sobre a importância do resgate da cultura no município com a confecção dos tapetes de sal depois de alguns anos, pela escassez de sal na Região e os dois anos de pandemia. Simas afirmou que, além de ser uma festa religiosa, o tapete de sal de Corpus Christi é um evento cultural, que, segundo ele, é uma grande preocupação do governo. Segundo o secretário, mesmo sendo uma festa católica, pessoas de todas as religões estão participando da confecção.