O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 17

Cabo Frio

Cristiane dos Santos Batista Fernandes é a nova secretaria da Melhor Idade de Cabo Frio. Ela assume no lugar de Delamar Pereira Santanna que ocupava o cargo desde o início do governo José Bonifácio. A nomeação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico. Cristiane é mulher do ex-vereador Emanoel Fernandes, foi candidata a prefeita de Cabo Frio por duas vezes, uma a vice, e tambpém disputou as eleições para deputada federal. Ela já ocupou o cargo no governo Alair Corrêa e Marquinho Mendes. Cristiane é filiada ao PSDB e também já foi assessora da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, nomeada pelo deputado Dr. Serginho, na ocasião, titular da pasta. Ela ajudou na recuperação e reativação de unidades da FAETEC (após a pandemia), com destaque para a unidade Cocotá – Ilha do Governador e na criação da unidade de Tamoios, segundo distrito.

Saquarema

Agentes e operadores de turismo participam de um tour nos dias 22 a 24 de agosto em Saquarema. Eles vão conhecer alguns dos principais pontos turísticos da cidade que reúne cerca de 36 restaurantes e um mil leitos à disposição do visitante. Categoria B no Mapa do Turismo Nacional, Saquarema está entre os destinos turísticos mais bem avaliados do país. A Capital Nacional do Surf reúne diversos atrativos naturais, culturais e gastronômicos, fazendo com que o turista se apaixone e desfrute de uma cidade vibrante, com um povo acolhedor. O Turismo movimenta também o setor de serviços e comércio e boa parte do Produto Interno Bruto do município, que também oferece opções de ecoturismo, turismo rural, gastronômico, cervejeiro e religioso, por todos os distritos.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, reagiu a críticas contra o empréstimo de R$ 17 milhões e meio, durante live na noite de ontem e criticou, sem citar nomes, o ex-prefeito Claudio Chumbinho e a ex-vereadora e ex-candidata a prefeita Bia de Guga. O prefeito não gostou das declarações de Bia que, em vídeo numa rede social, criticou o empréstimo, responsabilidade com o dinheiro público, questionou a falta de investimentos na educação e na saúde, lembrou que a folha consome R$ 20 milhões do orçamento e que a população é quem vai pagar o empréstimo.

O prefeito se referiu a Bia como uma mulher que foi apenas vereadora e que o marido está inelegível e a Chumbinho como o prefeito anterior. Fábio disse que colocou mais manilha em dois anos e meio que o governo passado em oito. Ele disse que não está na prefeitura para brincar e que não tem ninguém na família com nome sujo por conta de coisa errada na vida pública.

Búzios

Os poderes Executivo e Legislativo vivem em total harmonia em Búzios. Prova disso é o foto do prefeito, Alexandre Martins, com os vereadores em reunião. O Portuga, conforme é chamado, tá podendo.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que a partir desta terça-feira, dia 22, a nova recepção do pronto socorro do Hospital Geral já está funcionando. A partir de agora, a área pediátrica será separada do espaço dos adultos. O objetivo é garantir um atendimento mais rápido e evitar aglomeração na unidade.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, através da secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda, informa que o lançamento da lista de selecionados para os cursos do Centro de Capacitação Lahylton César Santana Neves foi prorrogado para o dia 24 de agosto de 2023. Os candidatos que realizaram as inscrições no último mês para os cursos de corte e costura, manicure e pedicure, reparos elétricos e hidráulicos para iniciantes, terão o início das aulas no dia 4 de setembro. A modalidade do curso de barman e garçom teve o início adiado. Em breve será divulgado um novo edital com mais informações.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Política Social, vai realizar o Cadastro Único Volante em São Vicente, terceiro distrito. No caso do terceiro distrito o Cadastro Único será realizado no dia 23 de agosto na Escola Municipal João Augusto Chaves, Sobradinho, das 09h às 15h. Durante a ação os moradores de São Vicente também vão ter acesso a vários serviços gratuitos, como aferição de pressão e glicemia, dentista móvel, testagem rápida para COVID-19, além da atualização da caderneta de vacinação das crianças. Também vão poder cuidar do visual, com a presença de manicure, barbeiro e trancista. Para as crianças a diversão será garantida com os brinquedos infláveis. Lembrando que para se inscrever no CadÚnico a pessoa precisa levar os seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência; além da documentação original de todos que moram na casa e se tiver crianças ou adolescentes levar também a declaração escolar.