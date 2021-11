O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

Cabo Frio

O advogado Cabofriense Kelvin Lima, reeleito para a presidência do subseção da OAB de Cabo Frio com 87,55% dos votos, toma posse para o segundo mandato em janeiro. O desafio é descentralizar os serviços da instituição. O presidente reeleito quer construir a Casa do Advogado em Arraial do Cabo e implantar um escritório compartilhado da Ordem dos Advogados no segundo distrito de Cabo Frio. O presidente pretende, também, ampliar a participação da OAB nos conselhos municipais, como repre- sentante da sociedade mas, também, como Urgência com o fiscalizador. A OAB tem assento em apenas cinco conselhos em Cabo Frio e em dois em Arraial do Cabo.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vai receber 2.022 com um espetáculo de cor e luz. Está marcada para a próxima terça-feira, a licitação que vai definir a empresa responsável pelo espetáculo pirotécnico no réveillon. O edital de licitação estima um gasto de pouco mais de R$ 420 mil e inclui duas barcas de apoio para queima de fogos a partir da Lagoa de Araruama. O contrato, pelo prazo de uma ano, além do revellion prevê também o fornecimento de fogos de artifício para o aniversário da cidade, em maio e festa do padroeiro em junho e emancipação em dezembro do próximo ano.

Araruama

O Procurador Geral da República, Leandro Mitidieri, quer que a prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho informe quantos agentes atuam na fiscalização da pesca ilegal na Lagoa de Araruama. O MPF apura denuncias da existÍncia de apenas um funcionário na fiscalização e de que a estrutura da Guarda Ambiental só existe no papel para garantir repasses de verbas.

Arraial do Cabo

Os vereadores da câmara de Arraial do Cabo, não fizeram sessão costumeira das no dia de hoje. No beco da fofoca, rola o presidente, Showgum, “meteu pé” e vazou muito nervoso. Segundo informações dos corredores, ele teria exonerado funcionários dos vereadores, deixando alguns de Cleiton. A fofoca rolou e o “pau quebrou.” O moço só teria aparecido após o almoço. Que coisa!

Iguaba Grande

A eleição da câmara municipal de Iguaba Grande deve mesmo acontecer no próximo ano. Nos da política da cidade, o que se fala é que o vereador, Marcilei Lessa, é forte candidato.

Búzios

Os Ônibus de turismo nao poderão mais entrar na área da península de Búzios a partir de primeiro de dezembro. A área, onde futuramente será construída a nova rodoviária, vai servir de estacionamento neste verão.

A decisão foi anunciada pelo prefeito Alexandre Martins, após a primeira reunião de planejamento do verão com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Guarda, Postura, Romu, Patrulha Maria da Penha, Meio Ambiente e PM.

Alexandre Martins anunciou também que a sala de monitoramento vai ganhar mais equipamentos para garantir maior controle das ruas e prometeu aumentar o efetivo nas ruas para organizar a cidade durante a temporada.