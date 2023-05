O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

Iguaba Grande

Os vereadores Luciano Silva e Pastor Mauro Oliveira foram vistos na Assembleia Legislativa do Rio, nesta quarta-feira (17). Os dois aproveitaram para posar para uma foto com o ex-deputado Bernardo Ariston.

Cabo Frio

O vice-presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Cabo Frio, o ativista Lucas Muller, protocolou ontem denúncia no Ministério Público contra o Plano diretor de Cabo Frio aprovado na Câmara esta semana.

O objetivo é provar a inconstitucionalidade do projeto que, segundo Lucas, beneficia diretamente a especulação imobiliária não só ao ampliar áreas em que será possível regularizar construções ilegais, mas também ao anular conselhos e áreas de proteção ambiental. Lucas ressalta também que o projeto não teve a devida participação popular. O ativista defende a suspensão do plano e de todas as leis complementares, devido aos pontos que contrariam a legislação e que são prejudiciais ao Meio Ambiente e ao desenvolvimento urbano de Cabo Frio e pede a realização de audiências publicas para discutir e elaborar novo plano. A denúncia de 70 páginas deve se tornar Ação Civil.

Búzios

O ativista e advogado Hamber Carvalho desmentiu o secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, que garantiu, ontem, que a maior parte das crianças que dependem do Canabidiol estão recebendo o medicamento graças a uma parceria ente a prefeitura e a ABRARIO, associação que atende pessoas que utilizam Cannabis como tratamento terapêutico.

Hamber lembrou que Buzios tem 360 crianças autistas e, 82 com epilepsia refratária que dependem do medicamento mas, de acordo com ele, apenas cem estão recebendo o medicamento, beneficiadas pelo convívio com a ABRARIO. Hamber criticou, ainda, a declaração do secretário de que a distribuição do Canabidiol será iniciada nas próximas semanas por conta dos trâmites burocráticos devido ao processo de importação. A promessa, segundo Hamber, vem sendo repetida pelo secretário desde o início do ano.

São Pedro da Aldeia

A frente de esquerda de São Pedro da Aldeia, que reúne PT, PV, PSOL, UP, PCDOB e REDE, divulgou uma nota na rede social, criticando o prefeito Fábio do Pastel e a Câmara de vereadores aldeense. Os partidos ressaltam que o aumento do repasse dos royalties e consequentemente da receita, não tem beneficiado a população. Em São Pedro da Aldeia o debate político já esquentou.

Araruama

Dirigentes de vários partidos estão de orelha em pé com o secretário estadual de Transportes, Washington Reis — que assumiu o comando do MDB no Rio a partir da licença de Leonardo Picciani, o novo secretário nacional de Saneamento. Graças a ele, o partido pegou, por exemplo, Leonardo Vasconcellos, presidente da Câmara de Teresópolis, que era do União; e Chiquinho da Educação, o ex-prefeito de Araruama que está de novo elegível e era do PSC.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, será o entrevistado do Programa “A hora do Prefeito” na próxima terça-feira (23). Durante o programa Marcelo Magno vai falar sobre obras, saúde, turismo,educação e todas as realizações de seu governo.