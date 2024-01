O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

São Pedro da Aldeia

O vereador Izaías Pinheiro Lima, o Izaías do Escolar, acusou o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio Carlos da Silva, o Fábio do Pastel, de manter diversos contratos com uma empresa fantasma, a JM Soluções Comerciais, com sede em Araruama e que tem contratos com pelo menos três secretarias: Educação, Turismo e Esporte. O verador esteve no endereço que consta no CNPJ da empresa – a Rua Oliveira Viana, 35, Parque Mataruna – e constatou que a empresa não existe. A moradora do imóvel, identificada apenas como Dona Regina, desconhece, a existência da empresa de fornecimento de buffet para eventos e outros serviços. O vereador disse que o dinheiro dos impostos está sendo desviado da educação e da saúde, pelo que chamou de farsa. Ele lembrou ainda, ao ser questionado por uma correligionária de Fábio do Pastel, que foi eleito para fiscalizar o dinheiro público e não pra puxar o saco do prefeito.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo realiza, desde o início do Verão, diversas ações preventivas contra a dengue e outras arboviroses. De acordo com a coordenadora municipal de Vigilância em Saúde, Camilla Nunes, com a chegada da estação mais quente do ano, o consequente aumento das chuvas faz com que a proliferação de mosquitos seja mais rápida, por isso, o cuidado e o combate ao mosquito Aedes aegypti, principal agente e transmissor de doenças como Dengue, Zica e Chicungunya deve ser redobrado. Entre as iniciativas de combate e prevenção da Secretaria de Saúde estão os mutirões educativos: os agentes de endemia vão de casa em casa, colocam larvicida e explicam a importância da prevenção. As primeiras localidades a receberem a visita dos agentes foram as do segundo distrito: Sabiá, Caiçara e Novo Arraial. De acordo com o Coordenador da Vigilância Ambiental, Anderson Damião, o mutirão seguirá até que todos os bairros sejam visitados. Outras ações importantes no enfrentamento à Dengue, Zica e Chikungunya são as atividades internas que vão desde a capacitação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, até a realização de reuniões com os agentes de saúde e de endemia visando aumentar a eficiência na notificação de doenças. Para Camila Nunes, o engajamento da população na eliminação dos focos de mosquitos é muito importante. Ela orienta a população de moradores e turistas sobre como se prevenir: “Não acumular sucata e entulho no quintal e manter a caixa d’água bem fechada. As garrafas pet, potes e vasos devem estar sempre vazios e os sacos de lixo bem amarrados. Nas casas onde há piscina é necessário que a água esteja limpa e tratada. Os telhados e calhas devem ser limpos com frequência. Os ralos devem estar limpos e vedados e os compartimentos de água da geladeira e do ar-condicionado precisam ser esvaziados. Já no caso de vasos com plantas eles devem estar em pratinhos cobertos com terra”, explicou Camila. O secretário municipal de saúde, Jorge Diniz disse que a Secretaria está totalmente empenhada e preparada para combater a proliferação de doenças como Dengue, Zica e Chikungunya: “Além de todas as iniciativas da área técnica da saúde, a secretaria vai também reforçar a campanha educativa através das redes sociais, com a mobilização da população através da divulgação das ações públicas e informes publicitários sobre como prevenir a doença. Outra frente de trabalho não menos importante é a atuação do Comitê Intersetorial de Combate às Arboviroses, que trata de estratégias intersetoriais para a prevenção e controle dessas arboviroses”, destacou Diniz.

Iguaba Grande

Os vereadores Luciano Silva, Marcilei Lessa, Alan Rodrigues e Robertinho, estão procurando o homem da mangueira que viajou e não contou para ninguém. Dizem que todos estão com muita saudade do colega, Júnior Bombeiro.

Araruama

Atleta olímpica e maratonista estão confirmados para participar da Corrida de São Sebastião, em Araruama, que esse ano será na belíssima Orla Oscar Niemeyer. A Corrida de São Sebastião, que vai acontecer no dia 21 de janeiro, na Orla Oscar Niemeyer, está atraindo grandes campeões veteranos do mundo dos esportes. Entre os inscritos estão nada mais nada menos do que dois atletas medalhistas em corrida.

Búzios

A executiva do PT de Búzios, se reúne para discutir a candidatura majoritária, nominata de vereador e outros temas. Fato é que o encontro da presidente do partido Maria Augusta com o prefeito, Alexandre Martins, e presidente, da Câmara, Rafael Aguiar, esquentou a Praça Santos Dumont. Coisas da política.

Cabo Frio

Segundo os fofoqueiros de plantão, a prefeita Magdala Furtado, teve mais uma “baixa” no time político. O Bispo Flávio Moreira teria publicado que vai apoiar o deputado Dr. Serginho, na eleição de outubro. Os folclóricos da cidade estão dizendo que a prefeita sem “Jesus” pode ter dificuldades para chegar ao paraíso. É fofoca de bastidor.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema vai inaugurar na próxima quinta-feira, 18, o Centro Dia do Idoso em Jaconé. O local, situado na Rua 79 com a 19, atenderá as pessoas da melhor idade, com mais de 60 anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade ou risco social, cadastradas nas unidades dos CRAS e CREAS e que sejam moradores de Saquarema com residência comprovada há mais de 5 anos. O Centro Dia é um espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a idosos semidependentes, de famílias não tenham condições de prover estes cuidados durante todo o dia ou parte dele. Os idosos já cadastrados e acompanhados pelas equipes técnicas dos Centros de Referência de Assistência Social existentes pela cidade, poderão utilizar os serviços da unidade e participar das atividades oferecidas.